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10.02.2022 08:47
Рубрика: Общество

Ученые предупредили об опасности бесконтрольного приема парацетамола

Текст: Вера Черенева

Парацетамол, популярный препарат, имеющийся в каждой аптечке, при бесконтрольном приеме может таить в себе серьезную опасность. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета, проанализировав популярные лекарства от боли на основе парацетамола.

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Как следует из результатов исследования, опубликованных на страницах журнала Circulation, интерес к этой группе препаратов был вызван тем, что очень часто их принимают без назначения врача при появлении первых симптомов боли, например, головной или зубной. Такие препараты ученые назвали "терапией первой линии".

Главным аргументом в их пользу считается то, что в отличие от нестероидных лекарственных средств, они не влияют на давление.

Британские ученые решили это перепроверить и провели эксперимент, в котором приняли участие 110 добровольцев, у которых ранее была диагностирована гипертония.

Часть участников эксперимента в течение двух недель четыре раза в день принимали 1 грамм парацетамола, к слову, в Великобритании это вещество называют ацетаминофеном. Затем на две недели прием прекращался. В начале каждого этапа исследований у добровольцев измеряли давление. Другая группа участников эксперимента по такой же схеме применяла плацебо.

Выяснилось, что среди тех пациентов, которые принимали парацетомол, среднее дневное систолическое давление значительно повысилось. Если изначально средний показатель по группе составлял 132,8 мм рт.ст., то к концу эксперимента - 136,5. Диастолическое давление повысилось с 81,1 до 82,1 единиц. А в контрольной группе, принимавшей плацебо, давление у участников либо не изменилось, либо даже понизилось на 1-2 единицы.

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На основании результатов исследования ученые делают вывод, что регулярный бесконтрольный прием парацетамола у людей с повышенным давлением может спровоцировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышать вероятность возникновения инфарктов и инсультов. Британские ученые используют витиеватую формулировку, что полученные ими результаты "ставят под сомнение безопасность регулярного использования ацетаминофена в этой ситуации".

Стоит отметить, что бесконтрольный прием лекарственных средств без назначения врача не одобряется медицинским сообществом во всем мире. На основе парацетамола делаются не только препараты, снижающие боль, но и лекарства от лихорадки и проявлений респираторных заболеваний. Как и другие лекарственные средства, они имеют целый перечень противопоказаний, поэтому ни в коем случае не следует применять их, что называется, для профилактики. А в случае болезни, важно принимать тот препарат, который выписал врач, и следовать рекомендованной доктором схеме и дозировке.

Общество Здоровье Общество Наука

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