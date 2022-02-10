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10.02.2022 20:40
Рубрика: В мире

Умер французский ученый Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита

Текст: Иван Сысоев
Фото: Eric Feferberg / AFP Фото: Eric Feferberg / AFP
Фото: Eric Feferberg / AFP

Французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье умер в возрасте 89 лет, передает газета Soir. Ученый скончался 8 февраля в госпитале города Нейи-сюр-Сен, 8 февраля в присутствии родственников. Смерть Монтанье подтвердили в мэрии коммуны.

Люк Монтанье совместно с коллегой Франсуазой Барре-Синусси в 1983 году открыл вирус иммунодефицита человека, за что они в 2008 году получили Нобелевскую премию по медицине.

Монтанье был достаточно противоречивой фигурой в научном сообществе. В частности, он позволял себе смелые заявления, что ВИЧ можно победить диетой, занимался изучением "памяти воды" и гомеопатией. Также ученый предлагал использовать папайю для лечения болезни Паркинсона.

В последние годы француз стал иконой движения антипрививочников, он публично поддерживал антинаучные теории заговора о распространении коронавируса и "вреде вакцин".

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