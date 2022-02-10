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10.02.2022 19:43
Рубрика: В мире

В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Днепра

Текст: Иван Сысоев

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра города Днепра Бориса Филатова. В ведомстве уверены, что украинский градоначальник разжигает национальную вражду.

"Генеральная прокуратура дала правовую оценку факту замены государственного флага Республики Беларусь и возбудило уголовное дело в отношении мэра города Днепра Бориса Филатова, - говорится в заявлении ведомства. - Ему инкриминировано разжигание национальной вражды. Надругавшись над нашим государственным символом, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов".

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Белорусский флаг у здания городского совета Днепра был заменен на оппозиционную символику. По словам мэра города, такое решение было принято из-за "несогласия с политикой президента Беларуси Александра Лукашенко в отношении Украины".

Ранее МИД Беларуси направил ноту киевским властям, в которой называет произошедшее "циничным проявлением недружественного отношения" и "актом государственного вандализма". Минск требует вернуть государственный флаг на место его установки и ожидает официальных извинений.

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