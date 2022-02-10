Посольство Беларуси направило ноту протеста в МИД Украины из-за флага

Посольство Беларуси в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста из-за инцидента с флагом в городе Днепр.

"Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины", - отмечается в распространенном дипмиссией заявлении.

В нем также говорится, что инцидент грубейшим образом нарушает основополагающие принципы международного права - принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике.

Посольство потребовало вернуть государственный флаг Беларуси на место его установки, ждет официальных извинений и проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства.

Нота в МИД была составлена после того, как мэрия Днепра не отреагировала на обращение посла Беларуси.

Напомним, ранее у здания городского совета Днепра государственный флаг РБ был заменен на оппозиционную символику. Как отметил белорусский посол в Киеве Игорь Сокол, "данное решение городских властей оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам Республики Беларусь, под которыми белорусский народ выстроил свое суверенное и независимое государство".