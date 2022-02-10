В "Единой России" предложили создать единый цифровой реестр памятников

Каждый второй памятник в РФ требует реставрации, и для их сохранения следует создать реестр объектов культурного наследия в интернете. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Депутат координирует федеральный партпроект "Единой России" "Историческая память".

Выступая на круглом столе, посвященном планам Российского исторического общества, парламентарий привел данные о том, что в РФ насчитывается более 147 тысяч памятников федерального и регионального значения. "При этом каждый второй из них требует срочной реставрации", - уточнил он.

По оценке Хинштейна, создание единого электронного реестра памятников позволило бы существенно ускорить работы по их восстановлению. Это был бы простой в обращении, а главное, доступный гражданам свод объектов культурного наследия, считает депутат. Реестр мог бы послужить целям волонтерской деятельности.