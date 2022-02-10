В Госдуме заявили об оперативном рассмотрении проекта об индексации пенсий военным

Комитет Госдумы по обороне рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% сразу после поступления в ГД. Об этом заявил первый зампред комитета Андрей Красов.

Ранее о подготовке поправок на эту тему сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он уточнил, что документ будет иметь обратную силу, надбавка будет начислена с 1 января​​​.

Депутаты рассмотрят проект в приоритетном порядке, как только он поступит в палату, заявил Андрей Красов, которого цитирует РИА Новости.

Комитет станет ответственным по поправкам. Необходимо, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме, согласны с правительством в ГД.

Отметим, что документ подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. По его словам, индексация пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц коснется 2,6 миллиона россиян. Доплату, в том числе, смогут получить граждане, служившие в органах внутренних дел и национальной гвардии, а также пожарные.

Ранее пенсии повысили гражданским неработающим пенсионерам. Выплаты (тоже с 1 января) проиндексировали на 8,6 процента - чуть выше уровня инфляции.