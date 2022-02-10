В Германии появится должность поэта при бундестаге

В немецком бундестаге может появиться новая должность - парламентского поэта. Идею, родившуюся в недрах мюнхенского Кабинета лирики (крупнейшего немецкого общества чтения), поддержала вице-президент бундестага, депутат от "Зеленых" Катрин Геринг-Эккардт.

"С помощью поэзии можно впустить в парламент струю живого языка", - заявила госпожа Геринг-Эккардт. В конце концов, это помогло бы оживить реноме Германии как "страны поэтов и философов". "Придворный пиит" будет готовить тексты для мероприятий в здании рейхстага, проводить поэтические чтения, а также готовить рекомендации по приобретению предметов культуры для парламента.

У этой безобидной инициативы уже появились идейные противники. "Люди искусства должны быть оводами, жалящими плоть сильных мира сего, а не их прислужниками. Зачем создавать элитарный проект?" - возмутился в интервью Tagesspiegel другой вице-президент бундестага, зампред Свободной демократической партии Вольфганг Кубики.

Идея позаимствована у парламента Канады, где такая должность существует еще с 2001 года. В обязанности поэта входит сочинение стихов для зачитывания по важным поводам, организация публичных чтений и консультирование парламентской библиотеки насчет приобретения книг. Служителям муз выделяется стипендия - 20 тысяч долларов в год, и еще 13 тысяч на командировочные расходы. Должность рассчитана максимум на два года - как и в США, где в 1985 году появилось звание поэта-лауреата при библиотеке Конгресса. Он выступает с лекциями и публичными чтениями, консультирует библиотеку по литературным программам и рекомендует новых поэтов, чьи имена достойны внесения в фонды. А главное призвание - развивать литературный вкус нации. Кстати, пятым поэтом-лауреатом в Вашингтоне был Иосиф Бродский. Именно он выдвинул идею выдавать томики стихов в аэропортах, супермаркетах и гостиничных номерах.

В Великобритании звание поэта-лауреата дается на десять лет (до 1999 года оно и вовсе было пожизненным). С начала XVII века оно утверждалось монархом, а в настоящее время кандидатуру рекомендует премьер-министр Британии. По традиции поэт-лауреат обязан откликаться памятными стихами на выдающиеся события в жизни монаршей семьи и всего королевства.

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы:

"Немецкие парламентарии выбрали такой способ взаимодействия с деятелями культуры, а у нас - свои форматы, которые хорошо отработаны. В Совете федерации есть "час эксперта", в рамках которого выступают в том числе знаменитые писатели, деятели искусства. А в Госдуме связь с ними налажена через комитет по культуре. Деятели искусства имеют возможность донести до депутатов свои предложения, обсудить актуальные вопросы, связанные с культурой. Я считаю, нашему парламенту взаимодействия в таком формате достаточно".

Подготовила Татьяна Замахина