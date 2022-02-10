Сенат США находится в тупике по поводу новых санкций в отношении России из-за их потенциальной неэффективности. Такое мнение высказал депутат Госдумы Адальби Шхагошев ("Единая Россия").

Ранее глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение соответствующего законопроекта зашло в тупик​​​.

"Эффективность бюджета такова с учетом дополнительных доходов, что санкции не будут иметь никакого эффекта", - сказал Шхагошев, которого цитирует РИА Новости.

Об этом власти США могли бы узнать, в частности, из исследования Блумберг, аналитики которого утверждают, что в нынешнем году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов дополнительно от продажи нефти. И это, по их данным, обеспечит "больший буфер на случай кризиса из-за санкций".

Таким образом, "аналитика Блумберг завела и сенат в тупик", предположил депутат.

Напомним, что ограничения сенаторы предлагали ввести в отношении руководства РФ и проекта "Северный поток - 2" в случае эскалации на Украине, в котором на Западе пытаются обвинить Россию.