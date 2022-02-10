В Японии продлили ограничения из-за коронавируса

Власти Японии продлили антиковидные ограничения на территории тринадцати регионов страны, сообщает телерадиокомпания NHK.

По информации журналистов, такое решение было принято по итогам заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло при участии премьера Японии Фумио Кисиды, министра здравоохранения, труда и социального благосостояния страны Сигэюки Гото и отвечающего в кабмине за противодействие COVID-19 Дайсиро Ямагивы. Таким образом, антиковидный режим будет действовать как минимум до 6 марта в Токио и еще двенадцати префектурах островного государства.

По словам главы японского правительства Фумио Кисиды, соблюдение японскими гражданами антиковидных мер позволило снизить скорость распространения коронавируса в стране. "Принятые ранее меры, как мне кажется, достигли определенного результата", - заявил японский премьер.

Вместе с тем, как подчеркнул Кисида, местные эксперты предупреждают о сохраняющемся риске увеличения числа больных COVID-19 в тяжелой форме. В связи с этим японские власти указывают на необходимость внимательного соблюдения санитарно-эпидемических норм и ограничения социальной и экономической активности населения.