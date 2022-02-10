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Рубрика: В мире

В Испании отменяют ношение масок на открытом воздухе

Власти Испании с четверга отменяют обязательное ранее ношение масок на улицах, передает РИА Новости. Запрет действовал с декабря.

Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице

"Использование маски было ключевым моментом контроля COVID-19. Однако известные данные о передаче вируса в различных местах свидетельствуют, что их использование имеет большее влияние в закрытых пространствах, где собираются люди, которые обычно не живут вместе, и при больших скоплениях, когда невозможно соблюдать безопасную дистанцию, и происходят многочисленные взаимодействия между людьми", - гласит текст декрета.

При этом ношение масок останется обязательным для закрытых помещений, транспорта и для мероприятий, где участники не соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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