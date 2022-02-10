В лесах разрешат строить гаражи и стадионы

Арендаторы лесных участков смогут строить на них самые разные капитальные сооружения: от опор линий электропередачи до стадионов, домов отдыха и промышленных сооружений. Расширенный список объектов содержится в проекте постановления правительства, размещенном для общественного обсуждения.

Появление построек возможно только если они необходимы для разрешенного использования земли лесного фонда, отмечают в Рослесхозе. Просто так посреди леса воткнуть ремонтно-механическую мастерскую по-прежнему будет нельзя. Однако если возникнет необходимость построить что-то капитальное на арендованном участке лесного фонда и этот объект необходим для выполнения разрешенной деятельности (например, добычи полезных ископаемых), сделать это будет проще.

Расширенный перечень придет на смену краткому, который был утвержден еще в 2013 году, добавляют в ведомстве. При его создании специалисты опирались на положительный опыт использования лесов и, по сути, только закрепляют уже сложившуюся практику. С появлением нового документа правила лесного строительства станут более четкими, что пойдет на пользу лесу, людям, компаниям и упростит работу контролирующим органам, заключают в Рослесхозе.

Все постройки должны быть не выше 15 метров и отстоять от лесных насаждений минимум на те же 15 метров

Основное место в перечне занимают здания и сооружения, необходимые для добычи полезных ископаемых, прокладки дорог и трубопроводов, а также их использования и ремонта. Большую активность в застройке своих участков могут проявить такие компании, как "Роснефть" (она арендовала 4,1 тысячи участков для геологической разведки недр и добычи полезных ископаемых, а также еще тысячу для строительства и эксплуатации дорог, трубопроводов, линий электропередачи), "Сургутнефтегаз" (3,4 тысячи и 1,7 тысячи договоров соответственно), "ЛУКОЙЛ" (3,2 тысячи договоров), "Газпром" (3 тысячи договоров), и другие игроки сырьевого рынка. Все эти постройки должны быть не выше 15 метров и отстоять от лесных насаждений минимум на те же 15 метров. Более высокие здания позволят строить лишь лесопереработчикам, но для этого их собственникам надо будет иметь утвержденную проектную документацию на такие объекты.

При строительстве домов отдыха на участках, арендованных для рекреационной деятельности, здание надо будет расположить на пятой части территории. Общая площадь застройки - не больше гектара. Ограничение по высоте такое же - 15 метров или 2 этажа.

Для организации детских и спортивных лагерей, кемпингов, велодорожек, лыжных трасс и других видов отдыха сейчас используется 27,6 тысячи га лесного фонда, подсчитали в Рослесинфорге. Заключено 14,5 тысячи договоров аренды, от которых в бюджет поступает 1,8 млрд рублей в год. По идее на каждом из этих участков теперь можно будет законно построить по отелю.

Во всех случаях запрещено использовать горючие строительные материалы, обязательно устройство противопожарной сигнализации и системы тушения огня. По возможности строить надо на полянах, прогалинах - участках, где не растут деревья. Кроме того, все возводимые здания должны соответствовать проектам освоения лесов, получившим положительное заключение госэкспертизы. Этот документ - неотъемлемая часть арендного договора.