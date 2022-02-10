В московских ТЦ пройдет акция для желающих бросить курить

С 10 февраля по 10 марта в рамках нацпроекта "Демография" в ФудМолл "ДЕПО" и ТЦ "Авиапарк" пройдет акция "Бросающие". Мероприятие направлено на укрепление общественного здоровья и мотивацию граждан к отказу от курения.

Специально для участников акции будут установлены интерактивные стойки, где курильщики смогут узнать о проблемах, связанных с этой вредной привычкой, а также перейти в сообщество, где эксперты помогут избавиться от никотиновой зависимости.

Сейчас сообщество "Бросающих" объединяет более 40 тысяч участников. Помимо Москвы, в акции примут участие Хабаровский край, Новосибирская и Ярославская области, а также Татарстан.