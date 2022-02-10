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10.02.2022 19:00
Рубрика: Происшествия

В Москве вынесли приговор убившему двух милиционеров в 1995 году

Текст: Владислав Куликов

Житель столицы получил 15 лет лишения свободы за убийство в 1995 году двух милиционеров. Отбывать срок гражданин будет в колонии строгого режима. Причем, виновным гражданина признали присяжные.

"Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя столицы Олега Б.", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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По данным следствия, 10 июля 1995 года в Булатниковском проезде в Москве у Олега Б. произошел конфликт с двумя сотрудниками вневедомственной охраны милиции, которые находились в припаркованном автомобиле. Тогда он сел на заднее сидение и выстрелил в милиционеров из пистолета. Затем мужчина скрылся. А впоследствии и вовсе уехал за границу. Но и там мужчина не превратился в добропорядочного гражданина: совершил преступление, отсидел немалый срок за разбой, после освобождения был депортирован на Родину - то есть в Россию.

Выяснилось, что правоохранители о нем не забыли: все эти годы мужчина продолжал числиться в розыске. Так что через некоторое время после возвращения домой он был задержан.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Б. к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении столичной прокуратуры. Как уточняет РИА Новости, приговор пока в законную силу не вступил.

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