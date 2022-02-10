В образе врага: какие танки играют роль неприятеля в армиях мира

В вооруженных силах многих стран существуют специально созданные подразделения, которые изображают противника в ходе различных военных учений.

В США, например, в Форт Ирвин (пустыня Мохаве, штат Калифорния) долгое время существовал так называемый "32-м гвардейский мотострелковый полк".

Он был вооружен не только задекорированными под советскую технику бронемашинами на шасси снятых с вооружения легких танков М551 Sheridan, но и реальными Т-72 и БМП-1.

Позже эту часть расформировали, но ее задачи стал выполнять 11-й бронекавалерийский полк, получивший вместо выработавших ресурс "пятьсот пятьдесят первых" имитации Т-80 и БМП-2 на базе БТР M113.

Эти ходовые макеты не имеют реального вооружения, но оборудованы лазерными устройствами, совершенными прицелами и компьютерной техникой, позволяющими разыгрывать "сражения" с участием целых соединений сухопутных войск.

Недавно сообщалось, что "Т-72Б3М" теперь будут изготавливать с использованием находящихся на хранении M2A2 Bradley.

В Народно-освободительной армии Китая также сформированы подобные части, они вооружены старыми Type 62, Type 59 и более современными Type 96А. В прошлом году стало известно, что начались поставки образцов, похожих на М1А2 Abrams.

Наверное, после того как в Поднебесной начали использовать такую технику, за океаном решили ответить созданием своей "тяжелой БМП VN17", впервые представленной промышленностью КНР только в 2018 году.

В Германии, несмотря на то что бундесверу в свое время достались тысячи Т-55 и Т-72 ННА ГДР, платформами для фальшивых Т-80 "противника" послужили Leopard 2, очень отдаленно напоминающие оригинал.

Британская армия использует бывшие танки из частных коллекций, ранее находившиеся на вооружении стран Варшавского договора. Кроме того, регулярно "воюют" БМП-3, установленные на Toyota Hilux.

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Во Франции за "врагов" выступают снятые с вооружения АМХ-30 Brenus с динамической защитой. На них также смонтированы фальшивые топливные баки и сложенные трубы подводного вождения.

Нейтральная Швеция в этом деле не осталась в стороне - в 2021 году на учениях в роли неприятеля задействовали легкие IKV 91 национального производства, не эксплуатировавшиеся около двух десятков лет.