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10.02.2022 22:48
Рубрика: Власть

В ООН прокомментировали заявления Киева о месте РФ в составе Совбеза

Правомочность закрепления за Россией места в Совете Безопасности ООН не подвергается сомнению, заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал недавние заявления украинского постпредства о якобы юридической неоднозначности того, что РФ стала правопреемником СССР в Совбезе.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Тот, кто сидит в Совете Безопасности ООН, ясно для всех. Это факт, - передает ТАСС слова Дюжаррика. - Эти вопросы решать государствам - членам. Однако мы не намерены в это вмешиваться".

Напомним, что в декабре 1991 г. в решении Совета глав государств Содружества Независимых Государств было записано: "Государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях". Документ был подписан в том числе и президентом Украины Леонидом Кравчуком.

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