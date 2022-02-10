В ООН прокомментировали заявления Киева о месте РФ в составе Совбеза

Правомочность закрепления за Россией места в Совете Безопасности ООН не подвергается сомнению, заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал недавние заявления украинского постпредства о якобы юридической неоднозначности того, что РФ стала правопреемником СССР в Совбезе.

"Тот, кто сидит в Совете Безопасности ООН, ясно для всех. Это факт, - передает ТАСС слова Дюжаррика. - Эти вопросы решать государствам - членам. Однако мы не намерены в это вмешиваться".

Напомним, что в декабре 1991 г. в решении Совета глав государств Содружества Независимых Государств было записано: "Государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях". Документ был подписан в том числе и президентом Украины Леонидом Кравчуком.