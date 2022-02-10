В оперштабе исключили дефицит экспресс-тестов на COVID-19 в регионах

Входными воротами для вируса SARS-CoV-2 являются верхние дыхательные пути. Поэтому мазок берут и из зева, и из носоглотки. Фото: iStock

Все регионы в достаточном количестве обеспечены экспресс-тестами, определяющими коронавирус, заявили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

"По поручению Правительства количество экспресс-тестов значимо наращивается, сегодня ими обеспечены все регионы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они должны использоваться медработниками для того, чтобы быстро определять коронавирус у пациентов с симптомами респираторного заболевания и правильно назначать им лечение. Положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза без подтверждения ПЦР-тестом.

В оперштабе уточнили, что сегодня в 84 регионах распространен новый штамм коронавируса "омикрон", он подтверждается у 70% заболевших COVID-19.