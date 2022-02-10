В России создан Федеральный Центр Медиации, соответствующее распоряжение подписал руководитель Фонда "Российский общественно-политический центр" (РОПЦ) Алексей Трубецкой.

"В целях реализации Федерального Закона №197-ФЗ от 26.07.2019 г. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) создать Федеральный Центр Медиации - в рамках действующего штатного расписания", - говорится в документе.

Руководителем Федерального Центра Медиации на общественных началах назначен Михаил Боровский.