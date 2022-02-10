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В России упали цены на iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
10.02.2022,  
17:26
Фото: EFE/APPLE INC. Фото: EFE/APPLE INC.
Фото: EFE/APPLE INC.

Появившийся в продаже в конце сентября 2021 года флагманский смартфон iPhone 13 Pro изначально стоил 100 тысяч рублей. Теперь же эту модель можно приобрести за 90 тысяч рублей, то есть на 10 процентов дешевле.

Как пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка, некоторые продавцы предлагают iPhone 13 Pro дешевле еще на несколько тысяч.

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iPhone 13 Pro - это профессиональная модель в линейке тринадцатых айфонов, представленной осенью 2021 года. Аппарат оснащен экраном 6,1 дюйма с частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью на 6 Гб, чипом Apple A15 Bionic.

iPhone
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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