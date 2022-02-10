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10.02.2022 21:00
Рубрика: В мире

В секторе Газа 20 лет волонтеры помогают лишенным конечностей животным

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
В секторе Газа вот уже второй десяток лет работает общество спасения животных Сулала, где волонтеры помогают парализованным и лишившимся конечностей животным. Сейчас там живут больше тридцати собак и кошек. Одних основатель приюта Саид аль-Эр и его родственники подбирают на улицах, других приносят местные жители. Там аль-Эр с родственниками и добровольными помощниками не только кормят животных, но и стараются облегчить жизнь больным собакам, кошкам и даже осликам.

Волонтеры разыскивают на улицах и помойках детские коляски, велосипеды, самокаты, игрушечные автомобили и сами делают из них тележки-протезы для животных. Например, собака Люси, у которой парализованы задние лапы после того, как ее сбила машина, сейчас передвигается с помощью тележки с двумя разноцветными колесами, которую спроектировал и сделал Саид аль-Эр. Тележки-протезы, позволяющие полупарализованным животным сносно перемещаться, в приюте делают индивидуально под каждого пациента.

На Колыме предложили создать собачьи приюты при колониях

Также команда приюта сделала коляску и для кошек. Кошачий протез меньше и легче, в нем используют колесики от игрушечных машин.

Как вам это?

По данным ученых Института эволюционной морфологии и экологии животных имени Северцева, давно установлен звериный феномен: животные не осознают своей инвалидности. Потеряв лапу или глаз, они не чувствуют себя ущербными. Они приспосабливаются к новым обстоятельствам, оставаясь верными человеку. Они все так же активны и поддаются дрессировке, игривы и рады жизни и хозяину. Просто им надо помочь - дать инструмент сохранения жизнелюбия. Такими кудесниками в России стали ветеринары-хирурги. Например, по версии Фонда дикой природы, среди кумиров российских зоозащитников - ветеринар-хирург из Новосибирска Сергей Горшков. Он известен тем, что протезирует конечности кошкам и собакам. Одно из его достижений - с 2018 года Сергей Горшков зверью протезирует уже не одну-две ноги, а четыре. И ставит животных уже не на простые (съемные) протезы, а на вживляемые одним концом под кожу и сращиваемые (если допустимо) с костью. Это филигранной точности операции стоимостью до 300 тысяч рублей. Деньги на них собирают зоозащитники. Часто средств не хватает, но почти никто не соглашается усыплять животных. Люди по-разному научились противостоять увечьям кошек и собак. Ведь животные охотно осваивают спецсредства - коляски, кстати, в том числе из детских игрушек, или съемные протезы, что недорого. Ослепшие собаки и кошки благодаря навыкам ветеринаров и обучению хозяев умеют ориентироваться из-за усиления нюха и слуха. И их редко, но берут из приютов: ведь учеными доказано, что животные не только не страдают от психологических проблем в связи с увечьями, но и "заражают" своим умением тех, кто рядом. Главное для них - не испытывать боли. Если добавить к этому любовь хозяина и хороший корм, то питомец способен быть психотерапевтом для человека.

Подготовил Владимир Емельяненко

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