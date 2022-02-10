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Рубрика: Экономика

Валерий Выжутович: Миграция не влияет на безработицу

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
Внутренняя и внешняя миграция практически не влияет на уровень безработицы в России. К такому выводу пришли экономисты дальневосточных подразделений ЦБ Мария Кудаева и Иван Редозубов. В своей работе "Влияние миграционных потоков на экономическую активность и рынок труда России в целом и региональном аспекте" они опровергли расхожие представления о мигрантах как о людях, чье присутствие в стране обостряет в ней безработицу. Исследовались 12 "принимающих" регионов (мегаполисы, Татарстан, Краснодарский край, Тюменская область) и 21 "отдающий" регион (Дальний Восток и Забайкалье, Северный Кавказ, части Сибири и Поволжья), где миграция наиболее выражена. В итоге авторы констатируют, что "последствий миграции для безработицы ни в России в целом, ни в регионах не определено".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Будто обнадеженные таким результатом, более половины трудовых мигрантов высказали намерение остаться в России навсегда. Это отмечается уже в другом исследовании: "Коронавирус и трудовая миграция". Его провели ученые НИУ ВШЭ. Исследование осуществлялось путем онлайн- и телефонных опросов. Опрашивались мигранты, находящиеся в России и за ее пределами. Выяснилось, что по причинам, вызванным пандемией, без работы осталась треть мигрантов. В Москве им пришлось тяжелее, чем в других регионах. В столице без работы остались 40,8 процента гастарбайтеров, тогда как в регионах - 21,2.

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"Работодатели избавлялись в первую очередь от менее опытных и квалифицированных работников и неформально занятых, то есть тех, чьи трудовые отношения основывались на устных соглашениях. Трудно пришлось самозанятым, а также работавшим в микро- и малых предприятиях", - говорится в докладе, подготовленном по результатам исследования.

Безработными оказались 54,3 процента мигрантов из числа гостиничного и ресторанного персонала, 35,4 процента домработниц и бебиситтеров, 32,9 процента продавцов и лишь 18,5 процента строителей. "В отличие от российских работников, в массовом порядке переживших сокращение оплаты труда, мигранты столкнулись с массовыми сокращениями, обусловленными закрытием бизнесов", - отмечается в исследовании.

Основная причина увольнения (ее назвали более трети опрошенных) - закрытие предприятий и сокращение штата.

Бывало, однако, и так, что работнику не платили, но предоставляли еду и жилье. Об этом рассказали 18,9 процента опрошенных. Денег даже на еду не хватало 35 процентам респондентов. Тем не менее лишь каждый десятый раздумывал, стоит ли временно покинуть Россию, переждать трудности на родине, а потом вернуться.

Внутренняя и внешняя миграция практически не влияет на уровень безработицы в России

Большинство - 42,4 процента опрошенных - были уверены, что смогут вернуться на старую работу, 42,8 процента - что найдут себе новую. Те же, кто намеревался, но из-за карантина не смог приехать в Россию, заявили, что не отказываются от своего намерения. Потому что ситуация на рынках труда в странах СНГ сейчас гораздо хуже, чем в России.

До пандемии коронавируса в России было, по разным оценкам, от 9 до 11 миллионов мигрантов. Сколько из них уехало и сколько осталось, в точности не известно, цифры колеблются. Но совершенно очевидно, что экономический кризис (и прежде всего - резкий рост безработицы), вызванный пандемией, обострил настороженное отношение большинства россиян к мигрантам. В основе такого отношения стойкий миф, что "понаехавшие" вытесняют с рынка труда "коренных" и местных.

Между тем все обстоит ровно наоборот. Мигранты создают новые рабочие места, а не поглощают их. Именно приток мигрантов приводит к появлению новых работ на рынке. Это верно как для Западной Европы, так и для России.

"Миф о вытеснении местных приезжими идет от заблуждения о неизменном объеме работ, - говорит экономист, проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев. - Многим кажется, что приток мигрантов вызывает безработицу, потому что объем доступных работ фиксированный. На самом деле это далеко не всегда так - в действительности иммиграция может увеличивать масштабы экономики, приводя к созданию новых рабочих мест. Где работают мигранты? В сфере услуг, в отелях, в строительстве. Причем строительство доминирует. Поэтому первый удар от наплыва мигрантов принимают на себя как раз местные строители. По идее, их зарплаты от этого могут упасть, потому что прибыла дешевая рабочая сила. И действительно, первый эффект от прибытия мигрантов в страну может быть отрицательным: зарплаты снижаются. Но в целом, поскольку экономика расширяется, расти начинают и зарплаты. Рост экономики перекрывает первоначальный отрицательный эффект от притока мигрантов. В итоге выигрывает не только все население страны, но и конкретный сектор экономики, принявший на себя первый удар, в нашем случае - строительство".

Мигранты создают новые рабочие места, а не поглощают их

Таким же мифом является конкуренция на рынке труда между мигрантами и местными. Потому что на самом деле мигранты конкурируют с мигрантами внутри сегмента экономики, который их принимает. Да, они выдавливают местных, но не в безработицу, а в более высокие зарплаты. Поскольку экономика растет, для местного населения открывается возможность занимать рабочие места с более высокой зарплатой. Именно к этому, а не к росту безработицы ведет приток мигрантов. И экономисты дальневосточных подразделений ЦБ в своем исследовании это доказали.

Экономика Работа Общество Соцсфера Миграция Колонка Валерия Выжутовича Миграционный учет в России

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