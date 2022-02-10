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10.02.2022 23:20
Рубрика: Происшествия

Верховный суд запретил необоснованно урезать компенсации морального вреда

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
Пленум Верховного суда России приступил к разработке постановления, которое детально пропишет правила назначения компенсаций морального вреда. Самое главное: Верховный суд нацеливает нижестоящие инстанции на повышение размеров компенсаций простым людям за обиды. Именно такие правовые позиции и будут продвигаться.
Фото: Георгий Андреев/ТАСС Фото: Георгий Андреев/ТАСС
Фото: Георгий Андреев/ТАСС

Новость прозвучала в ходе Совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, которое проходит в режиме онлайн.

Фото: Сергей Михеев
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Руководство Верховного суда России, выступая перед всеми судьями страны, особо подчеркнуло: нельзя проявлять формальный подход при назначении компенсаций. Суды должны приводить полное и четкое обоснование назначаемой суммы. А если принимается решение срезать заявленные требования, то надо обязательно пояснить мотивы. Допустим, человек требовал с соседа миллион рублей за укус собаки, а суд назначил только десять тысяч. Почему? Это должно быть отражено в документе.

"Реализуемая в РФ концепция совершенствования судоустройства, судопроизводства и правового статуса судей, безусловно, способствует верховенству права, правовой защищенности граждан и бизнеса и расширению доступа к правосудию", - подчеркнул в ходе совещания председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

В свою очередь, председатель комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст рассказала "РГ", что средняя сумма компенсации морального вреда за 2019 год составляла 85 тысяч 68 рублей, за 2020 год - 80 тысяч 527 рублей, за первое полугодие 2021 года - 49 тысяч 404 рубля.

"В правоприменительной практике судов общей юрисдикции остро стоит проблема взыскания невысоких, а зачастую мизерных компенсаций морального вреда", - говорит она.

Нижестоящие инстанции часто необоснованно срезают требования и назначают мизерные суммы компенсаций

При этом юрист подчеркивает: Верховный суд России многое делает, чтобы изменить ситуацию. По ее словам, за последние два года в Верховном суде страны было более 20 отмен решений нижестоящих инстанций именно по причине малозначительности назначенных сумм. Это очень много и доказывает, что началась системная работа в этом направлении.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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