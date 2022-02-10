Владимир Путин провел переговоры с Касым-Жомартом Токаевым

Казахстан стал жертвой международных банд, но сейчас страна уверенно стоит на ногах благодаря усилиям властей. Об этом Владимир Путин заявил на переговорах в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это первая личная встреча лидеров после январских событий в Казахстане, когда акции протеста переросли в массовые погромы и беспорядки.

На повестке переговоров перспективы развития отношений между странами, региональные конфликты, а также вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве. При встрече лидеры обменялись рукопожатиями, обнялись и заняли места в креслах у камина. "Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с вами перед Новым годом - ничего не предвещало развитие таких событий", - сказал Путин, открывая встречу.

Российский лидер констатировал, что сейчас ситуация восстановлена. Путин напомнил, что Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии с 4-й статьей Договора подставила плечо Казахстану. При этом президент РФ отметил, что главную роль, конечно, сыграло руководство Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана. "Теперь придется немало приложить усилий для того, чтобы восстановить все, что потеряно на фоне этих событий. Но Казахстан тем не менее уверенно стоит на ногах, благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается активно", - сказал Путин, обращаясь к президенту Казахстана.

Казахстан и Россия являются соседями от Бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами ничего другого быть не может

Токаев в свою очередь выразил благодарность за направление миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. "Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов и бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан", - сказал он. Президент Казахстана заявил, что все виновные в нападении на страну будут наказаны, обнаружены и привлечены к ответственности. "Была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота", - подчеркнул он. Токаев добавил, что сейчас уже идет следствие и появляются первые результаты.

В ходе встречи также обсуждалось экономическое сотрудничество между странами. Россия - самый крупный торгово-экономический партнер Казахстана. "За прошлый год товарооборот вырос более чем на 34 процента, это 26,5 миллиарда долларов, по-моему. Очень хороший показатель, и темп, главное, что темп набран хороший", - отметил Путин. Россия и Казахстан реализуют крупные проекты в космосе, в энергетике, машиностроении. По словам российского президента, общий объем российских инвестиций - 18 миллиардов долларов.

Токаев выразил уверенность, что Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия. "Казахстан и Россия являются соседями от Бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами ничего другого быть не может", - заявил президент Казахстана.

Тем временем

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с отмечаемым 10 февраля Днем дипломатического работника. "Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - говорится в тексте поздравления.

"Уверен, что коллектив министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене", - считает глава государства.