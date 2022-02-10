Власти США сократили штат Генконсульства России в Нью-Йорке больше, чем вдвое

Число сотрудников в Генконсульстве России в Нью-Йорке впервые за время его существования сократилось до пяти человек. Как рассказал глава представительства Сергей Овсянников, раньше в штате было 12 дипломатов, а сейчас нет даже офицера безопасности, что он считает "вопиющим фактом".

По словам Овсянникова, из-за отсутствия водителя приходится "отменять какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем". Кроме того, дипломатов сажают на прием посетителей. При этом передвижения сотрудников в основном ограничены городом, а выезды за пределы 25-мильной зоны "практически уже невозможны".

Виной всему действия властей США, которые в последние годы явно задались целью урезать российское дипломатическое присутствие до минимума. С 2016 года США уже несколько раз устраивали массовые высылки наших дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, закрыли Генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также арестовали несколько объектов российской госсобственности. Как рассказывали в посольстве РФ в Вашингтоне, в конце января США должны были покинуть 27 сотрудников дипмиссии, а еще 28 должны будут уехать в июне текущего года. Из генконсульства в Нью-Йорке в конце января уехали пять работников с семьями.

При этом, как неоднократно обращали внимание в Москве, американская сторона регулярно отказывает в выдаче виз российским дипломатам, которые должны менять своих коллег в США, или же сильно затягивает этот процесс. Например, как рассказал Овсянников агентству РИА Новости, его сменщику Анатолию Каргаполову визу не выдают уже почти год. В результате он не исключил ситуацию, при которой генконсульство в Нью-Йорке останется без консула, а количество работающих дипломатов продолжит сокращаться. Между тем без руководителя может остаться и российское посольство в Вашингтоне. Как ранее рассказал журналистам посол РФ Анатолий Антонов, США угрожали ему выдворением из страны, требуя выдачи виз охранникам своего посла в России.