Постановление губернатора Волгоградской области от 10 февраля 2022 года № 80 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) в пункте 3:

в подпункте 3.1 слова "по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации" исключить;

подпункты 3.12 и 3.13 исключить;

2) в пункте 4:

в подпункте 4.6 слова "в подпунктах 3.1, 3.4" заменить словами "в подпункте 3.4";

подпункт 4.8 исключить;

в подпункте 4.9 слова "работников из числа граждан, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления (в течение срока изоляции, указанного в подпункте 3.1 пункта 3)," исключить;

подпункт 4.13 исключить;

3) в пункте 5 в абзацах третьем и четвертом слова "и рук (перчаток)" исключить;

4) в пункте 7:

подпункт 7.3 исключить;

в подпункте 7.6 абзац третий исключить;

5) в подпункте 14.1.1 подпункта 14.1 пункта 14 абзац первый изложить в следующей редакции:

"14.1.1. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с учетом постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 февраля 2022 г. № 4 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15" (далее именуются - Рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19):";

6) в подпункте 15.1.2 подпункта 15.1 пункта 15 в абзаце восьмом слова "рук (перчаток)," исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







