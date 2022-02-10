Постановление правительства Вологодской области от 10 февраля 2022 года № 175 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

абзацы пятый и шестой пункта 6 признать утратившими силу;

в пункте 23:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"организацию формирования гражданам листков нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности студента или учащегося) в форме электронных документов без посещения медицинской организации в случаях, установленных федеральными нормативными правовыми актами;";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"содействие в организации обследования на COVID-19 работников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования в соответствии со сроками, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, а также обследования работников пищеблоков организаций отдыха детей и их оздоровления на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций в соответствии со сроками, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16;";

пункт 281 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников







