ВОЗ: Число заразившихся COVID в мире превысило 402 млн

Более 402 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано по всему миру с начала пандемии. Такие цифры обнародовали во Всемирной организации здравоохранения.

Как передает ТАСС, на 10 февраля в мире отмечено 402 044 502 инфицированных и 5 770 023 случая летального исхода. Только за последние сутки первый показатель вырос на 2 332592 человека, а второй - на 12 005.

Темпы роста этих показателей очень высоки: 350 млн заразившихся были зафиксированы 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года.