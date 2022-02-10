Врач объяснил, как убрать живот, если "вес встал"

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о роли умеренных физических нагрузок для эффективного похудения. По словам специалиста, достаточно часто врачи сталкиваются с ситуацией, когда пациент, севший на диету и быстро похудевший за неделю, жалуется, что "вес остановился" и "не двигается". Даже при дальнейшем снижении калорийности рациона.

"Спорт необходим. У нас есть удельный основной обмен, включающий все главные процессы в организме (мыслительная деятельность мозга, работа внутренних органов и так далее), на который тратится 80% получаемой из пищи энергии. Удельный основной обмен регулируется щитовидной железой. А потому гормоны влияют на наш метаболизм крайне жестко", - уточнил доктор.

Необходимо контролировать удельный основной обмен, подчеркнул он. Когда мы садимся на диету, у нас неизменно снижаются обменные процессы (то есть, снижается удельный основной обмен). Происходит это примерно на 3-10 день диеты. А дальше организм приспосабливается к новым условиям и человек перестает худеть - достаточно распространенная ситуация.

"Это называется плато. Вес падал-падал, а потом вес встал. Чтобы этого не произошло, надо постоянно немножко подхлестывать обменные процессы", - уточнил Ковальков.

Для этого, по словам врача, надо пить чай, кофе, так как "кофеин стимулирует удельный основной обмен". Но "самое главное - практиковать физические нагрузки хотя бы три-четыре раза в неделю", подчеркнул Ковальков.

Он объяснил, что жиры сгорают не от того, что человек, например, бегает, а того, что на этот бег компенсаторно выделяется гормон адреналин. Среди "симптомов" запуска гормона - учащенное дыхание, сердцебиение, потливость рук, сухость во рту.

"Жиры сгорают при условии выделения адреналина. Чтобы он выделился, есть масса способов. Например, встать на дорожку и начать бегать", - отметил врач.