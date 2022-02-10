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10.02.2022 16:30
Рубрика: Общество

Врачи вылечили от ковида 96-летнюю маму ведущего акушера-гинеколога России, академика Лейлы Адамян

Текст: Ирина Краснопольская
Ковид не выбирает возраст. Ковид не выбирает должностей и званий. Он просто настигает и мучает. И совсем недавно его жертвой стала 96-летняя мама ведущего акушера - гинеколога России, академика Лейлы Адамян - Вера.
Слева направо: Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко, ведущий акушер-гинеколог России, академик Лейла Адамян, мама Лейлы Адамян Вера, сестра Лейлы Адамян Светлана. Фото: предоставлено Лейлой Адамян Слева направо: Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко, ведущий акушер-гинеколог России, академик Лейла Адамян, мама Лейлы Адамян Вера, сестра Лейлы Адамян Светлана. Фото: предоставлено Лейлой Адамян
Слева направо: Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко, ведущий акушер-гинеколог России, академик Лейла Адамян, мама Лейлы Адамян Вера, сестра Лейлы Адамян Светлана. Фото: предоставлено Лейлой Адамян

Еще 21 января она начала задыхаться. Но кто теперь не задыхается? Тем более, в таком возрасте. Проверили - вездесущий ковид. И очевидно - госпитализация неизбежна. Куда? Вопрос не стоял: в курируемый Лейлой родильный дом - самый крупный для беременных с ковидом - подразделение 15 Московской городской больницы им. Филатова. Сюда в тяжелом состоянии в отделение реанимации была госпитализирована Вера.

Опускаем подробности, просто сегодня сообщаем и публикуемая фотография это подтверждает: мама Вера была выписана домой в нормальном состоянии. В общем-то - это не событие из ряда вон, это будни нашей медицины, которая доказывает: даже возраст не помеха выздоровлению.

Фото: предоставлено Лейлой Адамян
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко и Лейла Адамян. Фото: предоставлено Лейлой Адамян
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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