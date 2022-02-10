Врачи вылечили от ковида 96-летнюю маму ведущего акушера-гинеколога России, академика Лейлы Адамян

Ковид не выбирает возраст. Ковид не выбирает должностей и званий. Он просто настигает и мучает. И совсем недавно его жертвой стала 96-летняя мама ведущего акушера - гинеколога России, академика Лейлы Адамян - Вера.

Еще 21 января она начала задыхаться. Но кто теперь не задыхается? Тем более, в таком возрасте. Проверили - вездесущий ковид. И очевидно - госпитализация неизбежна. Куда? Вопрос не стоял: в курируемый Лейлой родильный дом - самый крупный для беременных с ковидом - подразделение 15 Московской городской больницы им. Филатова. Сюда в тяжелом состоянии в отделение реанимации была госпитализирована Вера.

Опускаем подробности, просто сегодня сообщаем и публикуемая фотография это подтверждает: мама Вера была выписана домой в нормальном состоянии. В общем-то - это не событие из ряда вон, это будни нашей медицины, которая доказывает: даже возраст не помеха выздоровлению.

Фото: предоставлено Лейлой Адамян