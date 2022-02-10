Все больше американцев не хотят иметь детей

Все больше американцев не только не имеют детей сейчас, но и не видят себя родителями в будущем. Согласно опросу Pew Research, почти половина (47 процентов) жителей США, которые еще не обзавелись потомством, заявляют, что "очень вероятно" или "вероятно" они вообще не собираются познавать родительские радости. Для сравнения, всего 4 года назад такого мнения придерживались 36 процентов респондентов.

Образ большой и крепкой семьи сегодня для многих в США уже не является американской мечтой. Почти половина американцев, у которых нет детей, не планируют заводить их и в будущем. Большие траты на воспитание - далеко не единственная причина. К репродуктивному скептицизму американцы приходят под влиянием новых ценностей. Одни хотят свободы и путешествий, а другие так переживают за сохранность окружающей среды, что не пускают потомство в этот мир, дабы оно не оставляло "углеродный след". Фото: Getty Images

Более половины из отказников (56 процентов), отвечая на вопрос "почему?", говорят, что просто "не хотят". Остальных останавливают отсутствие постоянного партнера, проблемы со здоровьем, высокие расходы на уход за детьми, на их медицину и образование. Свою лепту в меняющееся мировоззрение американцев вносят глобальная неопределенность, в том числе вызванная пандемией COVID-19 и изменениями климата.

По данным CNBC, в США рождаемость снижается уже шесть лет подряд, достигнув минимума с 1979 года и опустившись "ниже уровня воспроизводства". Образ большой и дружной семьи с рекламных картинок прошлого века сегодня уже для многих не является американской мечтой. По мнению экспертов, которых цитирует The Washington Post, в будущем недостаток молодежи грозит лишить экономику возможностей для роста, а также может создать перекосы в системе социального обеспечения.

Тем не менее снижение рождаемости - общий бич развитых стран, да и не только их. Недавно британская The Guardian рассказала, что все больше мужчин на Альбионе добровольно подвергаются вазэктомии (операция, после которой мужчины больше не способны иметь потомство. - "РГ"), причем все чаще делают это ради "спасения планеты". Опрошенные изданием молодые британцы утверждают, что "не хотят приносить своих детей в этот мир", поскольку увязывают рост населения Земли с ростом добычи ископаемых и ускоренным истощением ресурсов планеты. Принц Гарри в интервью журналу Vogue в 2019 году заявил, что он и его супруга Меган не планируют более двух детей именно ради заботы об окружающей среде. Такую же тенденцию в интервью The Guardian описал австралийский специалист по вазэктомии Ник Демедюк, оперирующий до 4 тысяч австралийцев в год.

Он занимается этим уже 40 лет, и, по словам доктора, если раньше молодые люди отказывались от потомства исключительно ради привольной жизни и путешествий, то теперь больше половины не хотят, чтобы их потомство истощало окружающую среду.

Почти половина жителей США, которые еще не обзавелись потомством, не собираются делать этого и в будущем

Свою лепту в этот репродуктивный скепсис внесло нашумевшее в 2017 году исследование в журнале Environmental Research Letters, авторы которого утверждали, что отказаться от рождения еще одного ребенка - это самый существенный вклад, который каждый человек может сделать для сокращения выбросов парниковых газов. У научного обоснования статьи нашлось множество критиков, не говоря уже о демографической и нравственной стороне. По их мнению, более эффективный путь к сокращению выбросов лежит через рационализацию и уменьшение потребления, повышение эффективности энергетики. В частности, указывалось, что именно образ жизни жителей развитых стран генерирует в разы больше выбросов CO2, чем в среднем приходится на жителей бедных государств.

Тем не менее экологические соображения становятся все большим фактором при планировании семьи в развитых странах. Опрос газеты The New York Times пару лет назад показал, что треть американцев и американок в возрасте 20-45 лет заявили о влиянии климатической повестки на их решение о потомстве.

А как у нас?

Российские социологи утверждают, что идея чайлд-фри далеко не так популярна у нас, как в Европе и США. Во-первых, исследования показывают, что продолжение себя в детях для трети современной российской молодежи является "смысложизненной ценностью".

Однако все же есть тенденция роста числа российских чайлд-фри. "За бездетную семью в прошлом году высказались чуть меньше 5 процентов. И на две трети - это женщины", - рассказала "РГ" завотделом социологии молодежи Института социально-политических исследований РАН Юлия Зубок.

Она объясняет это тем, что явно выраженные гедонистические установки - "получить от жизни как можно больше удовольствий, сегодня и сейчас, жизнь коротка", - охватывают подавляющее большинство молодежи, но у молодых женщин они на 11 процентов выраженнее, чем среди мужчин. Вторая причина: быть многодетным часто означает быть бедным. "Бедность концентрируется в детской среде и в семьях с детьми. Не случайно в период пандемии самой пострадавшей категорией населения были семьи с детьми, а особенно женщины - матери", - считает Юлия Зубок.

По ее мнению, потенциал для улучшения ситуации содержится в той группе молодежи, для которой в идеальном образе семьи хотя бы двое детей (таких чуть боле половины - 55 процентов). Еще 17 процентов идеальной видят семьи с тремя и более детьми.

Между тем реализуют идеальную модель очень немногие. Главные проблемы: отсутствие нормальных жилищных условий, невозможность дать всем детям одинаково хорошее образование и гнетущее чувство неопределенности. "Ответственное родительство в представлениях многих молодых людей часто связывается с тем, чтобы правильно рассчитать свои ресурсы в деле рождения и воспитания детей", - резюмирует социолог.

Подготовила Елена Новоселова