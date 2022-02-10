За сутки в России госпитализировали 19 446 человек с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 19 446 человек с COVID-19, это на 3,63% меньше по сравнению с 9 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 197 076 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 106 092 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 527 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 338 091 летальный исход, выздоровели 10 909 397 человек.