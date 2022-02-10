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10.02.2022 17:18
Рубрика: Власть

Захарова рассказала о "двух сенсациях" по итогам переговоров Лаврова и Трасс

Текст: Екатерина Забродина
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пресс-конференцию Сергея Лаврова и его британской коллеги Лиз Трасс, которые провели сегодня встречу в Москве. Как написала Захарова у себя в Facebook, она "принесла две сенсации".

Во-первых, "британский министр не стала опровергать, что хакерская группировка "Анонимус" опубликовала подлинные документы Форин Офиса (подробнее тут)". Речь в них шла "о масштабном тайном финансировании российских СМИ и НПО через британские дипмиссии и структуры "Би-би-си" и "Томсон Рейтер" (britishfiles.com)", напомнила Захарова. Госпожу Трасс дважды спросили о том, может ли она подтвердить или опровергнуть подлинность этих утечек. "В ответ на соответствующий вопрос СМИ гостья с Туманного Альбиона (дважды!) заявила, что британское посольство действует "добросовестно", содействуя развитию российско-британских связей в сферах "культуры, математики и науки", - подчеркнула Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Напомним, ранее на Смоленской площади сообщили о том, что достоянием общественности стал документ под названием "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годах". В нем утверждается, что посольству Британии в Москве были выделены средства на финансирование некоторых изданий и НКО, в том числе признанных в РФ "иноагентами".

"Наше посольство в Москве сейчас стремится к укреплению связей в таких областях, как наука, математика, культура, однако укрепление этих связей будет обусловлено улучшением в целом отношений между Россией и Великобританией", - уклончиво ответила Трасс. И добавила на уточняющий вопрос РИА Новости: "Касательно документов: наше посольство действует добросовестно с институтами России, для того чтобы укрепить наши отношения в культуре, науке, математике. И таковы наши цели, к которым мы стремимся".

Во-вторых, Захарова обратила внимание, что "слова "новичок", "Скрипаль" и "Навальный" звучали в обвинительном ключе не с британской стороны, а от Сергея Лаврова, который на этих примерах выводил англосаксов на чистую воду". Сама госпожа Трасс действительно не касалась этих сюжетов на совместной пресс-конференции с Лавровым. "Британская сторона предпочла этих тем не заметить. А ведь пару лет назад Лондон масштабно зашел с любимых Западом "химоружейных козырей". Но как и пробирка Колина Пауэлла, солсберийская история оказалась пустышкой. Теперь они разыгрывают украинского джокера", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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