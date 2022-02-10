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Рубрика: В мире

Захарова: Россия готова урегулировать ситуацию с Deutsche Welle и RT

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона готова урегулировать ситуацию с закрытием корпункта Deutsche Welle в РФ в ответ на запрет вещания RT DE в Германии, если на то будет желание германских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Россия закрывает корпункт Deutsche Welle в ответ на запрет RT DE в Германии

"Будет у немецкой стороны желание каким-то образом выйти из этой ситуации - мы всегда готовы", - отметила дипломат. По ее словам, МИД РФ разъяснил журналистам Deutsche Welle причины закрытия корпункта, выразил готовность оказать им поддержку. Но пока ситуация с российским СМИ в Германии не разрешится, их положение не изменится и в России.

Как обратила внимание Захарова, Москва предложила все возможности для диалога с Берлином для разрешения этой спорной ситуации. Вопрос о работе телеканала RT, столкнувшегося с проблемами в Германии, поднимался дипломатами на различных уровнях, сам телеканал пытался разрешить их в течение нескольких месяцев. "Все было тщетно, стена", - напомнила представитель МИД РФ.

"Я думаю, они, действительно, не понимали, что мы уже поменяли нашу стратегию, и мы будем отвечать. И мы будем делать все для того, чтобы не допустить скатывания к подобным ситуациям, предлагать полную линейку дипломатического инструментария. Но если мы услышим отказ или нежелание в принципе даже отвечать на наши вопросы, тогда будут применяться соответствующие меры. Они и были применены", - отметила Захарова.

Напомним, в начале февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. В ответ Москва объявила о закрытии корпункта Deutsche Welle в России. Кроме того, предполагается запустить процесс создания списка представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE. Им будет запрещен въезд на территорию РФ.

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