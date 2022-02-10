Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса

Новости

На Украине признали проблемы с использованием турецких беспилотников 11:24
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км 11:18
В суде подтвердили судимость педагога, которая читала детям Хармса 11:16
Правительство даст льготы производителям и владельцам электрозарядных станций 11:05
Постковидный синдром исследуют по двенадцати параметрам 11:02
Американские дальнобойщики готовят акцию протеста против вакцинации 10:51
В Москве мужчина похитил ювелирные украшения на 35 миллионов рублей 10:51
Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх 10:49
Захарова: Россия готова урегулировать ситуацию с Deutsche Welle и RT 10:48
Пожар произошел на стоянке самолетов в аэропорту "Шереметьево" 10:22
Одобрен законопроект, разрешающий Минпромторгу получать секретную информацию о производстве лекарств 10:19
Судебные приставы завели на Telegram дело о взыскании 9 млн рублей 10:14
Австрийский горнолыжник Штрольц выиграл золото Олимпиады в суперкомбинации 10:10
На российско-эстонской границе увеличено время оформления транспортных средств 09:57
Самолет А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС 09:53
Шведские хоккеисты едва не упустили победу в матче против Латвии 09:52
ФСБ: У 14-летнего лжеминера уральских школ был зарубежный куратор 09:52
Врач Тяжельников дал совет, как быстрее восстановиться после ОРВИ 09:49
Почта России обновила сервис цифровых обращений для клиентов 09:44
Врачи больницы спасли москвичу почку, вынув из нее 7-сантиметровый камень 09:36
Министр: У Ливии нет возможности увеличить экспорт газа в Европу 09:21
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Путина в Мюнхенской речи 2007 года 09:00
ФНС раскрыла, сколько денег получил бюджет с налогов на большие зарплаты 08:56
Евгений Семененко катался с болями в спине на Играх в Пекине 08:56
Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 10:30
Рубрика: Власть

Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса

Текст: Юрий Когалов
Западные страны не предлагают никаких решений для урегулирования внутриукраинского кризиса, они преследуют лишь собственные сиюминутные интересы. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "на Западе ничего не производят - ни интеллектуального, ни практического - для разрешения или помощи в разрешении внутриукраинского кризиса". Как обратила внимание дипломат, учесть интересы всех сторон, сохранить мировой баланс сложно, поэтому там и не могут никак выстроить нормальную стратегическую линию.

Борис Грызлов: Украина отказывается от диалога с Донбассом

Отчасти это связано с особенностями электорального цикла. "Это требует ресурсов, это требует и времени для реализации своих целей. А они понимают: уже чуть-чуть и сейчас начнется следующий электоральный цикл, законодатели будут биться за власть. Поэтому насколько можно придумать новую виртуальную историю, настолько они это делают", - отметила Захарова.

Как заявила дипломат, на Западе ставят в приоритет сиюминутные интересы, для их обеспечения используются любые средства, в первую очередь, в информационной сфере. Заявления подменяют конкретные действия по решению проблем. "Именно на это делается ставка. А дальше уже меняется градус от негатива, агрессии, прямых фейков или просто информационно-пропагандистского сопровождения", - отметила Захарова.

К тому же тема Украины помогает отвести внимание от внутренних проблем. "Если говорить об англосаксонском мире, то последние два месяца здесь очевидное кризисное состояние. То есть это вопросы об отставке премьер-министра Великобритании, который встал перед страной, перед Британией в полный рост. Поэтому тут и пошла активизация и темы Украины, которая должна так или иначе отвести взгляд аудитории и придумать некую новую угрозу, с которой нужно обязательно сейчас сражаться, а иначе все - мировой коллапс", - заявила дипломат.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах