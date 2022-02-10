Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса

Западные страны не предлагают никаких решений для урегулирования внутриукраинского кризиса, они преследуют лишь собственные сиюминутные интересы. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "на Западе ничего не производят - ни интеллектуального, ни практического - для разрешения или помощи в разрешении внутриукраинского кризиса". Как обратила внимание дипломат, учесть интересы всех сторон, сохранить мировой баланс сложно, поэтому там и не могут никак выстроить нормальную стратегическую линию.

Отчасти это связано с особенностями электорального цикла. "Это требует ресурсов, это требует и времени для реализации своих целей. А они понимают: уже чуть-чуть и сейчас начнется следующий электоральный цикл, законодатели будут биться за власть. Поэтому насколько можно придумать новую виртуальную историю, настолько они это делают", - отметила Захарова.

Как заявила дипломат, на Западе ставят в приоритет сиюминутные интересы, для их обеспечения используются любые средства, в первую очередь, в информационной сфере. Заявления подменяют конкретные действия по решению проблем. "Именно на это делается ставка. А дальше уже меняется градус от негатива, агрессии, прямых фейков или просто информационно-пропагандистского сопровождения", - отметила Захарова.

К тому же тема Украины помогает отвести внимание от внутренних проблем. "Если говорить об англосаксонском мире, то последние два месяца здесь очевидное кризисное состояние. То есть это вопросы об отставке премьер-министра Великобритании, который встал перед страной, перед Британией в полный рост. Поэтому тут и пошла активизация и темы Украины, которая должна так или иначе отвести взгляд аудитории и придумать некую новую угрозу, с которой нужно обязательно сейчас сражаться, а иначе все - мировой коллапс", - заявила дипломат.