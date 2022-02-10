Закупки зерна и сахара в госфонд начнутся осенью

Уже этой осенью Минсельхоз будет готов закупать зерно и сахар в обновленный госфонд, рассказала "РГ" первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Это еще один инструмент регулирования цен на конечную продукцию и помощь аграриям.

Для поддержки производителям муки в фонде сформируют неснижаемый запас зерна - 3 млн тонн. Это соответствует 2-3-месячной потребности переработчиков. Кроме того, планируется создание фонда сахара - 250 тыс. тонн. Сейчас проходит отбор страховых организаций и хранителей госфонда.

Пока механизм госинтервенций действовал только в отношении зерна. Чтобы сгладить колебания цен, государство закупало зерно у аграриев, когда они низкие. Тем самым создавался дополнительный спрос и цены на зерно росли. А когда они повышались, зерно из госфонда продавали: на рынке появлялось дополнительное предложение, цены снижались.

В 2021 году было решено переформатировать госфонд зерна: сосредоточиться на поддержке мукомолов - увеличить запасы продовольственных пшеницы и ржи, но исключить кукурузу, ячмень и фуражную пшеницу. Кроме того, на фоне роста цен на сахар было принято решение создать госфонд и для него.

В Объединенной зерновой компании (выступает госагентом интервенций) рассказали, что сейчас запасы "старого" интервенционного фонда зерна составляют около 60,5 тыс. тонн на сумму 620,2 млн рублей. Конкурс по выбору страховых компаний в обновленный госфонд завершится во второй половине марта. Первые договоры хранения планируется подписать к середине апреля.

Для производителей муки и сахара госфонд - это дополнительный покупатель, говорит руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Закупки в госфонд осенью, когда на рынок будет поступать зерно и сахарная свекла нового урожая, позволит поддержать цену для производителей. А когда начнутся продажи из фонда, это не даст товарам сильно подорожать для покупателя. Кроме того, создание фондов - это появление дополнительных мощностей по хранению продукции между сезонами (что особенно важно для производителей сахара). Если этот механизм заменит регулирование цен, особенно установление максимальной цены (из-за чего, например, производители сахара продавали его в розницу по одной цене, а кондитерам - дороже), это однозначно будет на пользу производителям, считает эксперт.

По ее оценке, сильнее влиять на цены будет запас зерна, поскольку храниться будет более значительный объем. Правда, возникает вопрос к географии закупок, хранения и реализации, поскольку доля перевозки в стоимости зерна высокая и может полностью нивелировать эффект от реализации запасов из фонда на рынок в ряде случаев, считает Снитко.

Перезапуск интервенционного фонда позволит разнообразить инструментарий регулирования внутреннего рынка и поддержки внутренней переработки. А только решив проблемы внутреннего рынка, Россия может рассчитывать на развитие экспорта зерна, добавляет председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.