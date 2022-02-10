Жители Индии сыграли свадьбу в метавселенной

Что делать, если жениться хочется, а кругом сплошные ковидные запреты? Жители Индии Динеш Сивакумар Падмавати и Джанаганандхини Рамасвами нашли выход: свадьба в метавселенной. Местные традиции требуют приглашать на торжество минимум несколько сотен гостей. В реальном мире ковидные ограничения этого не позволяют, а в метавселенную будущие супруги пригласили целых две тысячи гостей, включая даже умершего год назад отца невесты.

Американцы Дэйв и Трейси Ганьон в прошлом году первыми провели свадьбу и в метавселенной, и в реальности. Фото: twitter@matt_lawand

Метавселенной называют виртуальное трехмерное пространство, в котором люди, а точнее, управляемые ими модели (аватары) могут встречаться и взаимодействовать самыми разными способами. Аватар может быть похожим на человека, а может и на животное, нереальное существо или вообще предмет. Подключаются участники через компьютер, смартфон или гарнитуры виртуальной реальности.

Такой мир может выглядеть как угодно и существовать по любым правилам - все зависит от воли его создателей. Например, будущие молодожены из Индии решили провести свою вечеринку в мире "Гарри Поттера". Официальная свадебная церемония пройдет в реальности в присутствии самых близких, но потом все две тысячи гостей подключатся к метавселенной, где смогут прогуляться по волшебному замку Хогвартс. Для покойного отца невесты создадут специальный 3D-аватар, который, как рассказал жених, будет похож на тестя и благословит молодых. Как передает телеканал CNN, на создание соответствующего виртуального пространства ушло примерно две тысячи долларов.

Первая такая свадьба прошла в прошлом году в США. Церемонию в реальности дополнило торжество в виртуальном пространстве для тех гостей, которые не смогли присутствовать.

А музыкансты, например - Джастин Бибер, проводят в таком формате свои концерты. Обклеенный специальными датчиками, Бибер пел и танцевал в реальном мире, а в метавселенной его аватар в точности повторял все движения и звуки своего "хозяина".

А как у нас?

В России из-за пандемии растет спрос на свадебный дистант. На Урале и в Сибири в пандемию стали заказывать экстрим-церемонию для двоих на глубине до 300 метров под землей. В нестандартную локацию - заброшенную шахту, где создана атмосфера сказки - спускаются жених и невеста, а гости в онлайн-режиме поздравляют молодых.

В Крыму (дельфинарий в Оленевке) и в Приморье (бухта Преображения) можно давать клятву верности в свадебных аквалангах вместе с дельфинами (Крым) или в окружении морских чудищ - ламинарий, гребешков, мидий и прочих гадов в бухте Преображения.

И наконец, можно провести свадьбу в невесомости. Или в "Приюте Одиннадцати" (Эльбрус) на высоте 4050 метров над уровнем моря в условиях почти космической разряженности воздуха, который пьянит без напитков. Или свадьба "выше облаков" - на Садонском перевале в Осетии на высоте 2900 метров. Гостей на таких экстрим-церемониях обычно тоже нет - они следят за торжествами на мониторе из безопасного далёка - дома.

Подготовил Владимир Емельяненко