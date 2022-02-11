11 февраля - Международный день женщин в науке

11 февраля во всем мире отмечается День женщин в науке. В вузах - участниках федеральной программы "Приоритет 2030" рассказали, над чем сегодня работают молодых женщины-ученые.

Елене Бадьиной из Российского университета транспорта (РУТ МИИТ) еще нет 30 лет, но она уже успела удивить мир своими разработками. Елена - доцент кафедры "Системы автоматизированного проектирования", преподает "компьютерное моделирование", "проектирование мостов и труб", руководит дипломными проектами у бакалавров и магистров, активно участвует в разработке новых учебных материалов. А в практическом активе у Елены - научное сопровождение строительства в Арктической зоне одной из самых северных российских железных дорог - линии Надым - Пангоды.

Елена Бадьина. Фото: пресс-служба Минобрнауки

В составе группы ученых Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработкой керамического материала с самой высокой температурой плавления среди всех известных на данный момент соединений жаропрочного материала занималась Вероника Суворова - инженер научно-исследовательского центра "Конструкционные керамические наноматериалы" НИТУ "МИСиС". Благодаря уникальному сочетанию физических, механических и термических свойств материал перспективен для использования в наиболее теплонагруженных узлах летательных аппаратов - носовых обтекателях, воздушно-реактивных двигателях и острых передних кромках крыльев, работающих при температурах выше 2000 °С.

"До сих пор многие женщины-ученые сталкиваются с так называемым эффектом Матильды, то есть отрицанием их вклада в науку. Чтобы разрушить этот стереотип, я принимаю участие во всевозможных научных конкурсах и приношу победы нашему университету, активно занимаюсь разработкой материалов для космоса, а также участвую в популяризации науки", - рассказывает о женском пути в большую науку Вероника Суворова.

Вероника Суворова. Фото: пресс-служба Минобрнауки

Со студенческих лет занимается научными исследованиями и Анна Испирян - сейчас она исполняет обязанности завкафедрой физики и технологии наноструктур и материалов Северо-Кавказского Федерального университета. У Анны уже более 30 опубликованных работ, 12 из которых - в рейтинговых международных научных журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus. Она автор шести свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.

"Тяга к науке у меня была всегда. И не только к физике и математике, но и вообще к точным наукам. Еще в студенческие годы я стала ходить в лабораторию и экспериментировать", - рассказывает Анна Испирян.

Анна Испирян. Фото: пресс-служба Минобрнауки

Биофизик Саратовского национального исследовательского госуниверситета им. Чернышевского Юлия Свенская развивает тему трансдермальной доставки лекарств. Юлия работает в научной группе под руководством профессора Глеба Сухорукова из Лондонского университета королевы Марии. В ее багаже - стажировки в ведущих НИИ Германии, Англии, Италии, защита кандидатской диссертации.

"Мы сфокусированы на методе доставки лекарственных веществ в организм через волосяные фолликулы. Уверена, что это поможет качественно улучшить успешность лечения дерматологических заболеваний. Уже получено три патента на новые методики терапии, которые обеспечивают системную доставку лекарств, работающих в малых дозах: гормонов, анальгетиков, а также препаратов, предназначенных для лечения нейродегенеративных и неврологических заболеваний", - рассказала Юлия Свенская.

Юлия Свенская. Фото: пресс-служба Минобрнауки

Научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта, кандидат медицинских наук Кристина Юрова занимается остеоиммунологией, исследует особенности межклеточных взаимодействий клеток иммунной системы. Научными исследованиями она начала заниматься на третьем курсе, когда проходила практику в Госпитальных клиниках университета, исследуя эффекты новых контрастирующих препаратов при МРТ.

"Наука - очень перспективная сфера, способствующая многогранному развитию личности, знакомству с очень интересными людьми и расширению собственных горизонтов. Я не знаю других сфер, где можно развить свой потенциал также сильно, как в научной деятельности. Кроме того, это очень творческая профессия, где успех и реализация зависит только от самого человека", - уверена Кристина Юрова.

Сейчас вместе с коллегами молодая ученая активно занимается исследованиями особенностей восстановления костной ткани после сложных переломов, при которых используются операции остеосинтеза.