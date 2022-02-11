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11.02.2022 21:23
Рубрика: Власть

146 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid- 19 выздоровели 146 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 50,3 тысячи человек.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 5 268 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Около 2 тысяч военных с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. 34 заболевших лечится у гражданских медиков. 72 находятся в обсерваторах. Еще 3 188 человек изолированы на дому.

Сообщается, что один заболевший находится в тяжелом состоянии. Еще у трех пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 283 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 305 человек.

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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи двухсот человек, 296 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, из которых более 12,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 605 353 человека, сообщили в Минобороны РФ.

Между тем

В пятницу в военном ведомстве России под руководством первого замминистра обороны Руслана Цаликова состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Командование войсками Западного и Южных военных округов доложило там, что заболеваемость военнослужащих ковидом по сравнению с показателями прошлой недели снизилась на 25 процентов.

На заседании также говорили о вакцинации воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ. По данным ведомства, уже более 30 процентов ребят из суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц МО РФ получили первый компонент отечественного лекарственного препарата для подростков Гам-КОВИД-Вак-М.

А еще 17 медорганизаций минобороны подготовили к приему и оборудованию новых ПЦР-лабораторий для тестирования военнослужащих. Поставка их в лечебницы начнется в ближайшие дни. Всего же до конца марта военно-медицинские организации дополнительно получат 107 ПЦР-лабораторий. Ими оборудуют военные госпитали и поликлиники военных округов и Северного флота.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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