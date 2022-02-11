Абрамченко поручила найти дополнительные средства на кредиты аграриям

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минфину совместно с Минсельхозом проработать вопрос дополнительного финансирования уже выданных и новых льготных "коротких" кредитов аграриям (до 5 процентов годовых) для проведения посевной кампании. Такое поручение было дано по итогам совещания о кредитовании АПК под председательством вице-премьера.

Также по предложению Минфина было решено совместно с ведомствами и банками проанализировать и предложить варианты определения максимальной доходности банков при льготном кредитовании АПК.

Экономическая ситуация и рост ставки рефинансирования в 2022 году (сейчас она составляет 8,5 процента, и эксперты прогнозируют ее дальнейший рост) может негативно отразиться на стоимости льготных кредитов сельхозпроизводителей, признали участники совещания. Прежде всего, речь идет об отраслях растениеводства и животноводства.

При этом одна из ключевых задач перед началом посевной - обеспечить необходимыми финансовыми и другими ресурсами аграриев в полном объеме, подчеркнула Абрамченко.

"Несмотря на экономические последствия пандемии, необходимо не допустить скачков стоимости и снижения объемов льготного кредитования и полностью закрыть потребности аграриев в финансировании. Это меры поддержки, которые позволяют эффективно провести посевные и уборочные кампании и обеспечить страну продовольствием", - сказала вице-премьер.

Ранее "Коммерсант" сообщил об исчерпании лимитов на льготные кредиты для аграриев на этот год, из-за чего им приходится брать займы по коммерческой ставке (под 12-13 процентов). На финансирование ранее выданных кредитов предусматривалось 19,6 миллиарда рублей, на новые кредиты - 1,5 миллиарда рублей. В 2021 году на эти цели выделено 31,5 миллиарда рублей и 15,6 миллиарда рублей соответственно.

В ближайшее время Минсельхоз планирует увеличить лимиты на льготное кредитование на 10 миллиардов рублей, но приоритет будет отдан только производителям зерна. При этом пока субсидируется 80-100 процентов ключевой ставки, но в ближайшее время Минсельхоз планирует снизить эту планку до 70 процентов. Нехватка льготных денег для других секторов АПК может привести к росту цен на продукты, предупредили аграрии.