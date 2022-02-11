Абсурдом назвали в патриархии идею лишить автокефалии РПЦ в Африке

В патриархии оценили идею одного из митрополитов Элладской православной церкви на пять лет лишить автокефалии Русскую православную церковь за создание экзархата в Африке. "Это абсурдно", - заявил секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук в интервью РИА Новости.

Так Русская православная церковь отреагировала на предложение митрополита Перистерийского Григориоса, высказанное им в эфире телеканала Orthodox TV (Греция), где он выступил с инициативой временно лишить автокефалии Русскую православную церковь в "наказание", якобы за "создание схизмы" - учреждение экзархата в Африке. Также он попросил лишить сана епископа, который по решению синода РПЦ назначен патриаршим экзархом в Африке.

Перистерийская митрополия входит в те епархии Элладской православной церкви, посещение которых паломниками не благословляется РПЦ, поскольку их иерархи признают раскольническую ПЦУ - Православную церковь Украины. Григориос в октябре 2021 года возглавил митрополию.

"Сама постановка вопроса абсурдна: ни у кого отозвать автокефалию невозможно в принципе, - сказал Игорь Якимчук. - Это примерно то же, если бы какие-нибудь страны вдруг отозвали независимость у России".

Справка "РГ"

Священный Синод РПЦ 29 декабря 2021 года объявил о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями - Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ более 100 священнослужителей Александрийского патриархата из 8 стран Африки после их прошений.