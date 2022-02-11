Аналог "афганской версии" советского танка Т-55 засветился в Йемене

В ходе боевых действий в Йемене в составе выступающих против шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) военных формирований президента Хади вновь замечены танки Т-55АМ2, модернизированные в Чехословакии.

Anti Houthi forces counter attacking with a Czechoslovakian T-55AM2 pic.twitter.com/CsLXP7Zr30 — Lost Weapons (@LostWeapons) February 10, 2022

Как правило, в боях задействуют Т-55 ранних версий, составлявшие основу бронетанковой мощи сухопутных войск этой страны до начавшейся в 2014 году гражданской войны.

Тогда в составе танковых и механизированных бригад было всего более четырех сотен "пятьдесят пятых" и лишь сравнительно небольшое число из них приходилось на версию АМ2.

Внешне эти танки очень напоминают советские аналоги 80-х годов в афганском исполнении. У них также имеется дополнительная защита в виде контейнеров с многослойным бронированием, установленных на верхнюю лобовую деталь корпуса и на башню.

Днище было существенно усилено. Ходовую часть прикрыли резинотканевыми экранами. Для маскировки кроме термодымовой аппаратуры применяются специальные гранатометные установки.

Система управления огнем имеет лазерный дальномер, баллистический вычислитель, но, в отличие от советских модификаций, смонтирован датчик параметров атмосферы, несколько улучшающий точность стрельбы. Правда, существует мнение, что эти достаточно сложные системы на данных танках давно уже вышли из строя, и сейчас они в этом плане не имеют каких-либо преимуществ по сравнению с обычными Т-55.

Мощность двигателя - 620 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Экипаж - 4 человека.

Несмотря на повышенные характеристики защищенности, хуситам неоднократно удавалось уничтожать танки чехословацкого производства. При этом использовались как противотанковые управляемые ракеты, так и обычные ручные гранатометы.