Андрей Воробьев поручил избавиться от вредных производств

Сократить на 10 процентов выбросы в атмосферу в ближайшие пару лет - такую задачу поставили перед собой подмосковные власти. Для ее достижения предпринят ряд важных шагов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Чаще всего жители жалуются именно на качество воздуха. Об этом свидетельствуют данные областного министерства экологии и природопользования - в прошлом году из 20,5 тысячи жалоб, связанных с экологией, 10,9 тысячи касались выбросов, запахов и прочих неблагоприятных воздействий на атмосферу.

Их источниками зачастую становятся промышленные предприятия. "Наша задача - знать каждое производство, которое несет экологическую угрозу. Если предприятие нарушает экологические нормы, правила и стандарты, ему нужно вложить средства в модернизацию. Или не работать в Московской области", - говорит Воробьев. В регионе уже начата разработка программы модернизации промышленных предприятий, на первом этапе в нее войдут 14 крупных заводов. В их числе, например, Щуровский завод строительных смесей в Коломне, снабжающий цементом едва ли не каждую вторую стройку области. Или "РИО-Полимер" в Пушкинском округе, производящий изделия из вторичного пластика. Предприятие по сегодняшним дням очень актуальное.

Как рассказал "РГ" министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, у каждого вошедшего в программу модернизации предприятия будет свой индивидуальный фронт работ. Но все они направлены на достижение одной цели - капитальный ремонт тех узлов и агрегатов, что ответственны за выбросы в атмосферу и канализационные стоки. "С руководством всех 14 предприятий проведены рабочие встречи, на некоторых экологическая модернизация уже идет", - утверждает Фирсов.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Рыбникова

Следующим этапом программы станет начало модернизации предприятий из списка, который губернатор поручил составить главам муниципалитетов, опираясь на мнение жителей. Списки должны быть подготовлены до конца февраля.

Списки предприятий, нуждающихся в экологической модернизации, должны быть подготовлены до конца февраля

Будет продолжена в Подмосковье и установка датчиков, следящих за качеством воздуха. Они определяют содержание в атмосфере основных загрязняющих веществ и способны сигнализировать об их превышении. Датчики ставят в самых проблемных точках, откуда поступает наибольший поток жалоб - у бывших полигонов бытовых отходов, на территории вредных производств и обязательно - у школ и детских садов, если они находятся рядом с источником загрязнения или попадают в розу ветров. По области уже расставлены более 200 датчиков и в этом году появятся еще 90. Причем данные этих датчиков планируется выкладывать в открытый доступ, чтобы ознакомиться с ними мог каждый житель. "В конце прошлого года президент РФ поручил в виде эксперимента оборудовать датчиками контроля за выбросами крупные промышленные предприятия в 12 промышленных центрах страны. На исполнение поручения дается один год. "Подмосковье в эксперимент не попало. Но отрадно, что работа по установке датчиков здесь началась задолго до поручения", - отмечает депутат Госдумы Александр Коган. Коллегу поддержал и первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Денис Кравченко: "Нам было важно услышать, что область готова заниматься модернизацией вредных производств. Это поможет не только решить текущие экологические проблемы, но и подтолкнуть промышленников и бизнес перестраиваться на рельсы зеленой экономики".

О своем желании присоединиться к программе заявили и экологи. "Повышение экологической ответственности бизнеса и власти, ликвидация экодиссидентства - важная задача , а формирование эффективного диалога между населением, бизнесом и властью - наша компетенция. Поэтому мы готовы включаться в решение этой задачи в Подмосковье", - рассказал "РГ" председатель "Российского экологического общества", член президиума комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Рашид Исмаилов.