Андрей Воробьев поручил избавиться от вредных производств

Чаще всего жители жалуются именно на качество воздуха. Об этом свидетельствуют данные областного министерства экологии и природопользования - в прошлом году из 20,5 тысячи жалоб, связанных с экологией, 10,9 тысячи касались выбросов, запахов и прочих неблагоприятных воздействий на атмосферу.
Их источниками зачастую становятся промышленные предприятия. "Наша задача - знать каждое производство, которое несет экологическую угрозу. Если предприятие нарушает экологические нормы, правила и стандарты, ему нужно вложить средства в модернизацию. Или не работать в Московской области", - говорит Воробьев. В регионе уже начата разработка программы модернизации промышленных предприятий, на первом этапе в нее войдут 14 крупных заводов. В их числе, например, Щуровский завод строительных смесей в Коломне, снабжающий цементом едва ли не каждую вторую стройку области. Или "РИО-Полимер" в Пушкинском округе, производящий изделия из вторичного пластика. Предприятие по сегодняшним дням очень актуальное.
Как рассказал "РГ" министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, у каждого вошедшего в программу модернизации предприятия будет свой индивидуальный фронт работ. Но все они направлены на достижение одной цели - капитальный ремонт тех узлов и агрегатов, что ответственны за выбросы в атмосферу и канализационные стоки. "С руководством всех 14 предприятий проведены рабочие встречи, на некоторых экологическая модернизация уже идет", - утверждает Фирсов.
Следующим этапом программы станет начало модернизации предприятий из списка, который губернатор поручил составить главам муниципалитетов, опираясь на мнение жителей. Списки должны быть подготовлены до конца февраля.
Будет продолжена в Подмосковье и установка датчиков, следящих за качеством воздуха. Они определяют содержание в атмосфере основных загрязняющих веществ и способны сигнализировать об их превышении. Датчики ставят в самых проблемных точках, откуда поступает наибольший поток жалоб - у бывших полигонов бытовых отходов, на территории вредных производств и обязательно - у школ и детских садов, если они находятся рядом с источником загрязнения или попадают в розу ветров. По области уже расставлены более 200 датчиков и в этом году появятся еще 90. Причем данные этих датчиков планируется выкладывать в открытый доступ, чтобы ознакомиться с ними мог каждый житель. "В конце прошлого года президент РФ поручил в виде эксперимента оборудовать датчиками контроля за выбросами крупные промышленные предприятия в 12 промышленных центрах страны. На исполнение поручения дается один год. "Подмосковье в эксперимент не попало. Но отрадно, что работа по установке датчиков здесь началась задолго до поручения", - отмечает депутат Госдумы Александр Коган. Коллегу поддержал и первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Денис Кравченко: "Нам было важно услышать, что область готова заниматься модернизацией вредных производств. Это поможет не только решить текущие экологические проблемы, но и подтолкнуть промышленников и бизнес перестраиваться на рельсы зеленой экономики".
О своем желании присоединиться к программе заявили и экологи. "Повышение экологической ответственности бизнеса и власти, ликвидация экодиссидентства - важная задача , а формирование эффективного диалога между населением, бизнесом и властью - наша компетенция. Поэтому мы готовы включаться в решение этой задачи в Подмосковье", - рассказал "РГ" председатель "Российского экологического общества", член президиума комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Рашид Исмаилов.