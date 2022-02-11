Ассоциация IPChain подписала соглашения с Министерством образования и науки и Национальной академией наук Кыргызской Республики

Документы направлены прежде всего на развитие блокчейн-инфраструктуры для сферы интеллектуальной собственности Кыргызстана.

Представительство Ассоциации IPChain в Кыргызской Республике берет на себя обязательство оказывать партнерам всю необходимую помощь в работе над повышением эффективности управления интеллектуальными правами в цифровой среде, по стандартизации процессов и внедрению лучших мировых практик. Стороны заявили о намерении способствовать совершенствованию законодательной базы Кыргызской Республики в области управления интеллектуальными правами с применением новейших информационно-коммуникационных технологий.

Сотрудничество с IPChain расширит возможности киргизских креативных индустрий по коммерциализации своей интеллектуальной собственности. Им предоставляются электронные площадки и сервисы, позволяющие не только хранить цифровые объекты, фиксировать интеллектуальные права, но и заключать online лицензионные сделки.

Председатель Правления Ассоциации IPChain Максим Прокш отметил, что, по его оценке, Кыргызская Республика готова к цифровой трансформации: "Согласно международному исследованию "Digital Riser 2021", с 2018 по 2020 год Киргизия поднялась на 22 пункта в рейтинге цифровизации. С точки зрения динамики она обогнала Россию и Украину. Мы уже не первый год сотрудничаем с республикой, помогая правительству кардинально реорганизовать сферу интеллектуальной собственности. Уверен, что развертывание общественно-сетевой блокчейн-инфраструктуры будет способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности киргизской экономики".

По словам управляющей IT-портфелем Ассоциации IPChain Валерии Брусникиной, благодаря внедрению в деятельности Кыргызпатента разработанного IPChain программного решения "Гиперграф" Кыргызпатенту удалось существенно повысить качество распределения роялти между авторами. В 2020 году 784 автора и исполнителя получили в общей сложности 7.4 млн сомов.

Совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики представительство IPChain будет работать над расширением объема и доступности негосударственных онлайн-услуг в области интеллектуальной собственности. Сроки предоставления этих услуг должны сократиться, а качество - повыситься. Кроме того, планируется упростить процедуры разрешения споров об интеллектуальных правах, в том числе - в порядке досудебного урегулирования.

Заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Айгуль Абдраева подчеркнула, что цифровизация государственных и негосударственных услуг в сфере интеллектуальной собственности существенно упрощает использование сервисов жителями отдаленных районов страны: "Создавая электронные платформы для депонирования произведений, заключения лицензионных сделок или досудебной медиации, государство устраняет дискриминацию по признаку места проживания. Для тог чтобы подать документы на регистрацию, заключить договор или даже урегулировать спор, больше не нужно ехать в столицу. Я убеждена, что лучшие практики цифровой трансформации, электронного правительства, государства как сервиса успешно приживутся в Кыргызской Республике".

Представительство IPChain безвозмездно и без ограничения срока использования предоставит Национальной академии наук Кыргызской Республики технологические решения для совершенствования информационной системы государственного учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, партнеры готовы содействовать экспорту прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, расширению возможностей киргизских правообладателей по выходу на глобальные рынки технологий, творческой продукции и высокотехнологичных услуг.

Сотрудничество с IPChain будет включать не только научно-технические, но и культурно-образовательные проекты, отметил президент Национальной академии наук Кыргызской Республики Мурат Джуматаев: "Культура и образование во многом формируют в обществе тот климат, в котором возможен экономический рост. Мы будем развивать культуру обращения с результатами интеллектуальной деятельности, повышать компетенции бизнес-среды и разнообразных общественно-профессиональных групп в том, что касается интеллектуальных прав".

Совместно с НИИ инновационного развития при Кыргызско-Российском Славянском университете представительство IPChain будет создавать и распространять программные решения, позволяющие депонировать объекты интеллектуальных прав и совершать сделки с правами, в том числе с использованием смарт-контрактов. Благодаря этим совместным усилиям информация о произведениях, изобретениях и других творческих продуктах, включая их правообладателей, станет более доступной. Это позволит бизнесу эффективнее коммерциализировать большой объем нематериальных активов, а их создателям - увеличить законный доход от результатов интеллектуальной деятельности.

Директор НИИ Валерий Лелевкин отметил, что высокотехнологичный и креативный бизнес не может развиваться, если его продукт не защищен: "Творческий продукт сегодня имеет преимущественно цифровую форму, а значит, его охрана, защита и коммерциализация тоже должны задействовать электронный инструментарий. Уверен, что вместе с IPChain мы решим эту задачу", - отметил он.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское Авторское Общество (РАО), Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП). Ассоциация выступает официальным партнером Фонда "Сколково".

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской LegalTech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков, и Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере ALITA (Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association).

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Финансовый университет при Правительстве РФ, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Союз журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциация специалистов предметного дизайна, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, онлайн-сервис RDO (Resolve Disputes Online), Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", IT-компания "Ситроникс", n`RIS, ЛитРес, телеканал "Большая Азия", Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и др. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России.

Планируется подключение к проекту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Евразийской патентной организации, сотрудничество с Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа".

С целью реализации программ и проектов, направленных на формирование и эффективное использование человеческого капитала для социального и экономического развития регионов России, а также с целью выработки и реализации региональной политики в сфере интеллектуальной собственности заключаются соглашения о долгосрочном партнерстве с администрациями регионов.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

В 2019 года IPChain запустила программу дополнительного профессионального образования "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" и выступила соучредителем Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики (НЦИС).

В апреле 2021 года появилась новая лаборатория IPChain Lab, занимающаяся разработкой и реализацией программных решений, сервисов и платформ инфраструктуры IPChain. В числе технологий, с которыми работает IPChain Lab, - искусственный интеллект (AI), машинное обучение, большие данные (Big Data), сенсорика и компоненты робототехники, системы распределенного реестра, нейротехнологии.

В июне 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о создании общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". В функции Центра будет входить сопровождение подключения к инфраструктуре IPChain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным компаниям и компаниям с государственным участием.