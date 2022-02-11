Байден подписал указ о блокировании 7 миллиардов долларов Афганистана

Президент США Джо Байден подписал распоряжение, которое потребует от американских финансовых учреждений перевести все активы центрального банка Афганистана, которыми они владеют, на консолидированный счет Федерального резервного банка Нью-Йорка, сообщает Reuters.

По данным источников издания, Вашингтон заморозил афганские средства, хранящиеся в Соединенных Штатах после военного захвата власти "Талибаном" (запрещен в России) в августе, но столкнулся с растущим давлением, требующим найти способ освободить средства, не признавая талибов, утверждающих, что деньги принадлежат им.

В этой связи американское правительство планирует высвободить половину из 7 миллиардов долларов замороженных активов центрального банка Афганистана на своей территории для оказания помощи афганскому народу, в то время как остальная часть останется в США в ожидании судебных исков от жертв терроризма.

"Правительство будет работать над тем, чтобы обеспечить доступ к активам на сумму 3,5 миллиарда долларов на благо афганского народа и будущего Афганистана", - сказал один из источников, не предоставив подробностей о том, как будут распределяться эти средства.

Многоступенчатый план предусматривает, что другая половина средств останется в США при условии продолжения судебных разбирательств со стороны жертв терроризма, включая родственников тех, кто погиб во время нападений 11 сентября 2001 года на башни-близнецы в Нью-Йорке.

У Афганистана есть еще 2 миллиарда долларов резервов, хранящихся в таких странах, как Великобритания, Германия, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты. Большая часть этих средств также заморожена.