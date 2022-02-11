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Рубрика: В мире

Байден подписал указ о блокировании 7 миллиардов долларов Афганистана

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Mike Segar Фото: REUTERS/Mike Segar
Фото: REUTERS/Mike Segar

Президент США Джо Байден подписал распоряжение, которое потребует от американских финансовых учреждений перевести все активы центрального банка Афганистана, которыми они владеют, на консолидированный счет Федерального резервного банка Нью-Йорка, сообщает Reuters.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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По данным источников издания, Вашингтон заморозил афганские средства, хранящиеся в Соединенных Штатах после военного захвата власти "Талибаном" (запрещен в России) в августе, но столкнулся с растущим давлением, требующим найти способ освободить средства, не признавая талибов, утверждающих, что деньги принадлежат им.

В этой связи американское правительство планирует высвободить половину из 7 миллиардов долларов замороженных активов центрального банка Афганистана на своей территории для оказания помощи афганскому народу, в то время как остальная часть останется в США в ожидании судебных исков от жертв терроризма.

"Правительство будет работать над тем, чтобы обеспечить доступ к активам на сумму 3,5 миллиарда долларов на благо афганского народа и будущего Афганистана", - сказал один из источников, не предоставив подробностей о том, как будут распределяться эти средства.

Многоступенчатый план предусматривает, что другая половина средств останется в США при условии продолжения судебных разбирательств со стороны жертв терроризма, включая родственников тех, кто погиб во время нападений 11 сентября 2001 года на башни-близнецы в Нью-Йорке.

У Афганистана есть еще 2 миллиарда долларов резервов, хранящихся в таких странах, как Великобритания, Германия, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты. Большая часть этих средств также заморожена.

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