Банк России повысил ключевую ставку в восьмой раз подряд

Банк России на первом в этом году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике в очередной раз поднял ключевую ставку. Она увеличена сразу на один процентный пункт: с 8,5% до 9,5% годовых. ЦБ допускает, что на ближайших заседаниях повышение ключевой ставки продолжится.

Инфляция продолжает оставаться высокой по целому ряду причин. "Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных", - констатируют в Банке России.

В ЦБ допускают возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, поясняют в Банке России. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи целевых 4%, рассчитывают в Банке России.

Это уже восьмое подряд повышение ключевой ставки на фоне высокой инфляции, которую пока не удается снизить. Так, по последним данным Росстата, в начале февраля годовая инфляция ускорилась до 8,8%. По итогам 2021 года уровень инфляции составил 8,4% - это максимум с 2015 года.

В январе 2022 года на Гайдаровском форуме глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2021 году инфляция могла бы быть выше на четыре процентных пункта, если бы ЦБ не повышал ключевую ставку. "Нам бы пришлось еще больше повышать ставку, и разогрелись бы еще инфляционные ожидания, то есть это означало бы, по сути, несвоевременное действие, необходимость более жесткой политики", - заявляла она. Набиуллина подчеркнула, что денежно-кредитная политика Банка России не может подавить инфляцию сразу, но это не означает, что она не работает: повышение ключевой ставки действует на инфляцию с лагом во времени.

Инфляция начала заметно ускоряться год назад, тогда же (на мартовском заседании 2021 года) Банк России начал цикл повышения ключевой ставки. Ставка начала подниматься с 4,25%, это был исторический минимум для показателя (в первой половине 2020 года ЦБ, напротив, опускал ставку для помощи экономике во время коронакризиса через дешевый кредит).

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет рассматриваться уровень ключевой ставки, запланировано на 18 марта.