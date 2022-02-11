Банк России увидел риск перегрева экономики

Ускорение годовой инфляции в России говорит о рисках перегрева в экономике. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Экономика России не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста. Мы видим уверенное повышение потребительской, деловой активности, чистая прибыль российских компаний почти вдове выше, чем до пандемии, безработица обновила исторический минимум. Это впечатляющие результаты, если бы не одно "но" - высокая инфляция. Наблюдаемые темпы роста экономки в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми и сбалансированными", - рассказала Набиуллина.

По ее оценке, основная причина наблюдаемого ускорения годовой инфляции - нарастающие дисбалансы в экономике, в первую очередь, между спросом и предложением. Так, рост спроса при ограниченном предложении заметно вылился в быстрый рост цен на рынках жилья, автомобильном, рынке внутреннего туризма, отметила Набиуллина.

"Все более серьезным ограничением для наращивания выпуска становится нехватка рабочей силы. Компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства. На наш взгляд, это более значительный и долгоиграющий вызов для роста предложения, чем затянувшиеся, но все же временный трудности с логистикой", - также сообщила глава Банка России.

По словам Набиуллиной, высокая инфляция - индикатор нарастающего перегрева экономики. "Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики, вплоть до рецессии", - считает глава ЦБ.