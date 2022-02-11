Британия вывозит сотрудников посольства из Киева

Великобритания начала эвакуацию сотрудников посольства на Украине в связи с возросшей угрозой. Диппредставительство останется открытым, но не сможет оказывать консульскую помощь всем британцам, которые останутся в стране, сообщает британский МИД,

Британские граждане, находящиеся на Украине, должны немедленно покинуть страну, объявил Форин-Офис. Правительство заявило, что люди должны уехать сейчас, "пока доступны коммерческие средства", и советует воздержаться от поездок в страну.

Ранее МИД рекомендовал воздерживаться от "всех поездок, кроме необходимых". На Украине находится несколько тысяч британских граждан.

По данным телерадиостанции BBC, никаких конкретных угроз дипломатам не поступало. Вслед за Соединенными Штатами и Великобританией о готовности эвакуировать дипломатов объявили в Австрии.

Ранее президент Джо Байден посоветовал гражданам США покинуть страну из-за опасений "российского вторжения".

"Мы продолжаем сокращать численность сотрудников в посольстве в Киеве. Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну. Мы не можем предсказать будущее. Но риски достаточно высоки", - сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует РИА Новости.