ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Консервативный коммерческий банк". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

"Банк "ККБ" фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции", - отметили в ЦБ.

"Консервативный коммерческий банк" по величине активов занимал 164 место в банковской системе РФ.

Ранее в отношении "ККБ" уже применялись ограничительные меры. Сейчас в кредитной организации назначена временная администрация в лице АСВ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидации банка.