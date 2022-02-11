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11.02.2022 08:06
Рубрика: Экономика

ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"

Текст: Матвей Линник

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Консервативный коммерческий банк". Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Отмечается, что кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

"Банк "ККБ" фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции", - отметили в ЦБ.

"Консервативный коммерческий банк" по величине активов занимал 164 место в банковской системе РФ.

Ранее в отношении "ККБ" уже применялись ограничительные меры. Сейчас в кредитной организации назначена временная администрация в лице АСВ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидации банка.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Отзыв лицензий у банков

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