Центр "Вектор": "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает аллергию

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" безопасна и не вызывает аллергических реакций. Об этом ТАСС заявили в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Через 6 месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, у которых произошла выработка антител, в группе трехкратно вакцинированных добровольцев составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных составляет 81%", - говорится в сообщении.

Кроме того, препарат не приводит к изменению функций внешнего дыхания и не оказывает повреждающего действия на показатели гемостаза, подчеркнули в учреждении.

Напомним, вакцину "ЭпиВакКорона-Н" Минздрав зарегистрировал 26 августа. Буква "Н" в конце названия, по словам разработчиков, означает, что вакцина новая.