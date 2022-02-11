Чистая прибыль "Роснефти" достигла рекордных показателей за всю историю компании

Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2021 года достигла 883 миллиардов рублей, говорится в опубликованной отчётности компании. Это почти в семь раз больше по сравнению с показателем 2020 года. Динамика роста чистой прибыли в 2021 году стала одной из самых высоких в отрасли.

Показатель EBITDA "Роснефти" в 2021 году вырос почти в два раза в годовом выражении и составил 2,330 триллиона рублей. Это наивысший уровень показателя EBITDA в истории НК "Роснефть". Маржа EBITDA выросла за этот же период на 5,7 процента и составила 26,1 процента. По этому показателю "Роснефть" обошла международных конкурентов: у Chevron - 24 процента, Shell - 20 процентов, BP - 18 процентов. Показатель EBITDA в 2021 году превысил ожидания аналитиков, которые были на уровне 2,318 триллиона рублей.

Рост показателя EBITDA в годовом выражении в компании объясняют усилиями менеджмента, которые были направлены на поддержание низкого уровня удельных операционных затрат, а также постоянного контроля над затратами.

Выручка "Роснефти" в 2021 году выросла более чем на 52 процента в рублях (до 8,761 триллиона рублей) и на 46 процентов в долларах (до 121,1 миллиарда долларов). Выручка по итогам года превысила прогнозы, которые были на уровне 8,733 триллиона рублей.

Свободный денежный поток компании также продемонстрировал рост по итогам 2021 года и составил 1, 044 триллиона рублей (14,3 миллиарда долларов), что в 2,5 раза больше, чем за 2020 год. По этому показателю "Роснефть" обходит некоторых международных конкурентов в отрасли. Для сравнения - свободный денежный поток компании ВР по итогам 2021 года составил 12,7 миллиарда долларов.

По сравнению с 2020 годом, среднесуточная добыча жидких углеводородов в 2021 году выросла на 2,3 процента - до 3,91 миллиона баррелей в сутки. Среднесуточная добыча газа в 2021 году выросла на 15,9 процента год к году - до 177,4 миллиона кубических метров в сутки.

За год количество введенных в эксплуатацию новых скважин увеличилось на 26 процентов, превысив 3,2 тысячи единиц. К числу наиболее крупных открытий 2021 года можно отнести уникальное по величине запасов газоконденсатное месторождение им. Е. Зиничева в Красноярском крае с извлекаемыми запасами газа 384 миллиарда кубических метров по категории АВ1С1+В2С2, а также крупное Кэдэргинское месторождение газа в Якутии с извлекаемыми запасами газа более 43 миллиардов кубических метров по категории АВ1С1+В2С2.

Реализация комплексной программы освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края в рамках флагманского проекта "Восток Ойл", а также наращивание бурения "РН-Юганскнефтегаз" отразились на росте капитальных затрат, которые по итогам 2021 года составили 1,049 триллиона рублей (14,2 миллиарда долларов). Это на 336 процента больше, чем годом ранее.

"Роснефть" традиционно уделяет особое внимание контролю над затратами и благодаря этому удельные расходы компании на добычу сократились на 3,5 процента и достигли минимального за последние пять лет уровня - 2,7 доллара на б.н.э. Для сравнения: аналогичный показатель у британской BP (без учета добычи "Роснефти") - 6,8 доллара на б.н.э.

Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении по итогам года уменьшилось почти в два раза - до 1,3х. Это минимальное значение за последние два года.

В ноябре "Роснефть" досрочно завершила выплату дивидендов за первое полугодие 2021 года в размере 191 миллиард рублей (18,03 рубля на одну акцию). Этот показатель является рекордным для промежуточных дивидендов компании. Напомним, что коэффициент дивидендных выплат нефтяной компании в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО является одним из самых высоких в отрасли.

"Учитывая приверженность компании дивидендной политике, прибыль за 2021 год обеспечит рекордный уровень дивидендов, - заявил глава компании Игорь Сечин. - Это в полной мере соответствует целям стратегии компании по увеличению выплат акционерам и росту доходности акций".

Аналитики российской инвестиционной компании БКС ожидают еще большего роста прибыли "Роснефти" в 2022 году и, соответственно, дивидендных выплат. По прогнозам БКС, чистая прибыль компании в следующем году может составить 21,5 миллиарда долларов, что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за бумагу.

"Дивидендная доходность Роснефти за 2021 и 2022 год должна быть очень приличной - по нашим оценкам, на уровне 9 процентов и 14 процентов соответственно, - считают аналитики БКС. - Также мы полагаем, что консенсус-прогноз по прибыли в 2022 году вырастет".

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста "Роснефти". JP Morgan прогнозирует стоимость GDR компании на уровне 12 долларов, Goldman Sachs и UBS - 11,5 доллара, Bank of America Merrill Lynch - 11,2 доллара, Morgan Stanley - 11,1 доллара, Raiffeisen Bank и Ренессанс Капитал - 11 долларов.