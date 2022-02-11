Депутат Картаполов рассказал, как в этом году поднимут военные пенсии

Хорошая новость, касающаяся военных пенсионеров и их семей, пришла в пятницу из Государственной думы. Председатель Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что ежемесячные выплаты отставникам в этом году будут обязательно повышены.

Депутат подтвердил, что подготовленный правительством РФ по поручению президента Владимира Путина законопроект о повышении военных пенсий на 8,6 процента и их перерасчете с 1 января 2022 года уже внесен в нижнюю палату парламента. "Он будет рассмотрен и принят в приоритетном порядке. Для чего, в свою очередь, Комитет Государственной Думы по обороне в кратчайшие сроки проведет все необходимые процедуры. Мы отчетливо понимаем, что данный вопрос не терпит отлагательств, и военные пенсионеры должны как можно быстрее получить свои выплаты в повышенном размере", - заявил Картаполов, отметили в аппарате депутата.

Он также сообщил, что депутаты совместно с правительством провели большую и серьезную работу по другому военно-пенсионному вопросу. "В результате мы добились роста так называемого "понижающего коэффициента". С 1 октября 2022 года он составит 77,41 процента", - сказал депутат. Картаполов добавил, что Комитет Государственной Думы по обороне и впредь будет работать над дальнейшим увеличением военных пенсий, улучшением социального обеспечения отставников и членов их семей.

Из финансово-экономического обоснования к законопроекту известно, что дополнительные бюджетные расходы, связанные с ростом военных пенсий в 2022-2024 годах, составят 154,3 млрд. рублей. В нынешнем году на это планируется потратить 63,4 млрд. В 2023 году - 42,5 млрд рублей, а в 2024 году - 48,4 миллиарда.

Разработан и механизм повышения таких начислений. Сначала будет установлена ежемесячная доплата в размере 8,6 процента от назначенной пенсии. Ее станут начислять с 1 января до 1 октября нынешнего года. Затем, как и предполагалась ранее, военные пенсии с 1 октября планово увеличатся на 4 процента. Это произойдет одновременно с 4-процентной индексацией денежного довольствия военнослужащих.

Следующим шагом станет увеличение военно-пенсионных выплат по двум "потокам". Тем отставникам, кто расстался с погонами до 2012 года и после серьезного увеличения денежного довольствия в армии попал под так называемый "понижающий коэффициент", долю денежного довольствия, учитываемую при расчете военных пенсий, поднимут с нынешних 74 до 77,41 процента. А отставникам-ветеранам установят ежемесячную доплату к пенсии в размере 4,6 процента.

В результате все категории военных пенсионеров весь 2022 год будут получать повышенную на 8,6 процента пенсию.